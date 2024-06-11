جهود كبيرة تبذلها الفرق الفنية في شركة الكهرباء للحفاظ على استقرار الشبكة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، استمرار فتح المسارات لمد الكوابل بمشروع ربط محطة الحقن 220/30/11 حي السلام الجديدة، بمحطة الصرف الصحي بمدينة بنغازي.

وحسب بيان الشركة على صفحتها الرسمية، أجرت الفرق الفنية بدائرة صيانة شبكات الجهد المتوسط ـ سرت، بالتعاون مع فرقة هيئة السلامة الوطنية، أعمال صيانة وغسيل على خط الغربيات جهد 66 ك . ف بمحطة الأعلاف، حفاظًا على استقرار الشبكة وضمان استمرارية التغذية الكهربائية في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وتجنبًا لفصل التيار الذي قد يحدث في الشبكة.

من جانب آخر، أشارت الشركة إلى استمرار العمل داخل مشروع تنفيذ محطة 30/220 ك.ف بالمنطقة الحرة بمدينة مصراتة، والذي يأتي ضمن مشاريع محطات التحويل بكافة المدن والمناطق الليبية، حفاظًا على استقرار الشبكة وضمان استمرارها بالكفاءة المطلوبة.

ويواصل فنيو الشركة تجهيز خلية محول قدرة جهد 11/30 ك.ف بمحطة مطار طرابلس، لضمان استمرار التيار الكهربائي داخل المحطة.