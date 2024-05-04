جهود متواصلة لشركة الكهرباء للحفاظ على جودة واستمرارية الخدمة

واصلت فرق الصيانة بالشركة العامة للكهرباء ومهندسو وفنيو شركة ألجيك، العمل بمشروع صيانة مصفيات مدخل مياه البحر، لـ محطة_كهرباء_الزاوية المزدوجة استعدادا للذروة الصيفية.

وذكرت الشركة في بيان، أن الأعمال تنصب حاليا على إجراء صيانة شاملة لمصفيات مدخل مياه البحر للمحطة، بإشراف مباشر من مجلس ادارة الشركة على هذه الأعمال لما لها من أهمية حاسمة في ضمان استدامة وكفاءة عمل المحطات الكهربائية، من خلال تحسين جودة المياه وحماية المعدات من تراكم الرواسب والترسبات على المصفيات التي تؤدي إلى تلف المعدات وزيادة الضغط على المضخات وتآكلها المبكر.

من جانب آخر، يتواصل العمل على استكمال مشروع تطوير وتحوير محطة تحويل الزيد 66 ك . ف في منطقة أبو هادي بمدينة سرت، بإشراف ومتابعة إدارة مشروعات توزيع الخليج.

ويأتي ذلك ضمن الجهود المستمرة التي يقوم بها مجلس إدارة الشركة لحل كافة المشاكل والعراقيل، التي تعاني منها بعض المناطق، وأبرزها معالجة الاختناقات وتحسين الجهد الواقعة في بعض المناطق.

كما تواصل فرق الصيـــــــانة بالشركة جهودها للمحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية في عدد من المناطق.

وفي دائرة توزيع الحي الصناعي تاجوراء قامـــــت الفرق الفنية بإجراء أعمال صـــيانة طارئة على خط جهد 11 ك.ف الحميدية من 30 ك.ف الكاسح، شملت استبدال أعمدة وملحقاتها.

وفــي دائرة توزيع حي الأندلس، قامــــت الفرق الفنية بمـــد كوابل ضغط عالي حجم 240 على خط معهد النفط( 1و2 )، بالتعاون مع شركة المقاولات التي قامت بأعمال الحفر ودائرة متابعة التشغيل طرابلس.

وفي إدارة شبكات الجهد المتوسط الجبل الغربي، قامت الفرق الفنية بدائرة صيانة الجهد المتوسط غريان بإجراء أعمال صيانة طارئة على خط نقل الطاقة ككلة – يفرن جهد 66 ك.ف، لضمان استمرارية التيار الكهربائي للمواطنين .