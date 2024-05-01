جهود متواصلة من شركة الكهرباء لضمان استمرار الخدمة وجودتها

زودت الشركة العامة للكهرباء إدارة توزيع طرابلس ـ دائرة توزيع حي الأندلس، بمحطة جاهزة سعة 1000 ك.ف، من مخازن الشركة الرئيسية بطرابلس.

ويأتي ذلك حسب بيان الشركة، ضمن خطط مجلس الإدارة لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لمعالجة اي اختناقات بشكل عاجل، والاستجابة للبلاغات الواردة من المواطنين.

من جانب آخر، تواصل فرق الصيانة بالشركة جهودها لإصلاح الأعطال وتحسين وضع الشبكة على مستوى المناطق.

وقامت فرقة الخطوط بدائرة توزيع عين زارة التابعة لإدارة توزيع سوق الجمعة النواحي الاربعة، بإجراء أعمال صيانة دورية على خط دانون / 220 التبة، شملت قطع أشجار وشد أسلاك ضغط عالي ، كما تم إجراء أعمال صيانة طارئة علي خط السد / المفاتيح، شملت تنفيذ وصلتين هوائيتين ضغط عالي وصيانة رأس كابلة، وذلك لضمان استمرارية التغذية الكهربائية للمواطنين.