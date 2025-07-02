جهود مستمرة لضمان توفر المحروقات في السوق المحلي

عُقد اجتماع دوري للجنة أزمة معالجة الوقود والغاز، وذلك برئاسة معاون رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة وممثلي شركة البريقة لتسويق النفط، إلى جانب مندوبين عن عدد من الشركات النفطية.

وبحسب وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، جاء الاجتماع في إطار الجهود المتواصلة لضمان استقرار الإمدادات النفطية، حيث خُصص لمتابعة آلية توزيع الوقود على مختلف المناطق، ومناقشة التحديات والصعوبات الميدانية التي تواجه عمليات النقل والتوزيع.

كما ناقش الحضور مجموعة من الخطط التنظيمية والفنية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة التوزيع وتلبية احتياجات المواطنين من المحروقات والغاز المنزلي بشكل عادل ومنتظم.

وأكدت اللجنة على استمرار التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان تذليل العقبات ومكافحة أي مظاهر تهريب أو تلاعب قد تؤثر على استقرار السوق المحلي.

اجتماع أمني موسع في صبراتة لبحث خطة تأمين المدينة

عُقِد صباح اليوم الأربعاء الموافق 2 يوليو 2025، بقاعة الاجتماعات في ديوان مديرية أمن صبراتة، اجتماع أمني موسع، ضمّ كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية والضبطية العاملة في إطار الغرفة الأمنية المشتركة بالمدينة، وذلك برئاسة السيد مدير الأمن – رئيس الغرفة الأمنية.

وناقش الاجتماع تفعيل دور الغرفة الأمنية ضمن الخطة الأمنية المشتركة لتأمين مدينة صبراتة، حيث تم استعراض الجهود المبذولة في حفظ الأمن عقب الأحداث الأخيرة، مع الإشادة بدور الوحدات الأمنية في استعادة الاستقرار بالمدينة.

كما تطرق الاجتماع إلى أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه الأجهزة الأمنية، والإمكانيات المتوفرة لكل جهة، حيث تم الاتفاق على إعادة ترتيب وتكثيف العمل الأمني بشكل منسق، بما يسهم في تعزيز الأمن ومحاربة الجريمة بكافة أشكالها.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم الأمن والاستقرار في كافة المدن، عبر تفعيل التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة المختصة