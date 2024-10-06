مصر.. جهود دبلوماسية لوقف إطلاق النار في لبنان

تجري مصر اتصالات دبلوماسية مكثفة بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان في أسرع وقت ممكن، وفقا لما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، وسط حديث عن تصعيد الهجمات خلال الأسبوعين المقبلين.

وقالت صحيفة “يسرائيل هايوم” الإسرائيلية، إن مصر تخشى من عواقب الدعم الأمريكي للحرب ضد حزب الله، بسبب تقارير دبلوماسيين وعسكريين تفيد بأن إسرائيل تستعد لتصعيد الهجمات خلال الأسبوعين المقبلين.

وفي السياق نفسه، قالت صحيفة “الأخبار” اللبنانية المقربة من حزب الله، إن مسؤولين مصريين وصفوا ما تقوم به إسرائيل بمحاولة “لتدمير الضاحية الجنوبية في بيروت”.

وقال مسؤول مصري إنه من المتوقع أن تتصاعد الهجمات على الضاحية خلال الأيام المقبلة بسبب سعي إسرائيل لتدمير المنطقة بالكامل، بما في ذلك المباني السكنية.

وشن الجيش الإسرائيلي في الفترة الأخيرة غارات عنيفة، استهدفت مناطق مختلفة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية على الضاحية، منطقة الصفير وبرج البراجنة، المعمورة وطريق مطار بيروت الدولي وصحراء الشويفات.