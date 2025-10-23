جهود مكثفة لإطلاق مصنع الأسمنت في مصراتة

عقدت اللجنة الفنية والمكلفة من محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار لمتابعة تنفيذ مشروع مصنع أسمنت مصراتة، اجتماعها الدوري الثالث عشر لهذا العام، وذلك بمقر اللجنة في مدينة طرابلس.

وجرى الاجتماع استعراض عددٍ من الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لاستكمال مراحل التحضير والانطلاق الفعلي لأعمال التنفيذ، حيث تابع الاجتماع سير الأعمال الميدانية الجارية من قبل مركز البحوث الصناعية في المنطقة المحيطة بالمصنع، بما في ذلك حفر الآبار وإجراء التحليلات اللازمة ضمن الدراسة الجيولوجية الاستكشافية الشاملة، الهادفة إلى تحديث الدراسات السابقة وتقييم مدى توفر وجودة المواد الخام الضامنة لاستدامة تشغيل المصنع

كما خلال الاجتماع متابعة تنفيذ العقد المبرم مع المكتب الاستشاري الهندسي العالمي لتقديم الخدمات الفنية والهندسية، ودعم اللجنة خلال مراحل التفاوض والتنفيذ مع الشركة الصينية سينوما – ووهان.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها، التحضير للزيارة المرتقبة خلال شهر نوفمبر المقبل لفريقي الشركة الصينية والمكتب الاستشاري، بالتنسيق مع المحفظة بصفتها المالكة للمشروع، لاتخاذ الترتيبات اللوجستية اللازمة لإجراء الزيارات الميدانية للموقع، بالإضافة إلى استعراض عددٍ من الملفات الفنية والإدارية الداخلية ذات الصلة بسير العمل.

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الإشراف والمتابعة والتنسيق، قررت اللجنة تكليف أحد الكفاءات الليبية مديرًا للمشروع، لتولي مهام المتابعة والتقييم للأعمال المنفذة من الجهات الفنية والاستشارية، وضمان التنفيذ وفق الخطط والمعايير الفنية والهندسية المعتمدة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار واللجنة الفنية لاستكمال الإجراءات التحضيرية، والانطلاق الفعلي لأعمال التركيب وفق أعلى المواصفات والمعايير.