جهود مكثفة لتأمين وقود الكهرباء.. البريقة تضخ ملايين اللترات

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط استمرار تنفيذ خطتها التشغيلية الخاصة بإمداد محطات توليد الكهرباء والمحطات الأرضية بوقود الديزل، وفق الاحتياجات التشغيلية المعتمدة من الشركة العامة للكهرباء، وبالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط، بهدف دعم استمرارية تشغيل المرافق الحيوية وتعزيز استقرار الإمدادات في مختلف المناطق الليبية.

وفي إطار التعامل مع ارتفاع الطلب على الوقود، رفعت شركة البريقة مخصصات محطة كهرباء غرب طرابلس من 80 مليون لتر إلى 110 ملايين لتر خلال شهر يوليو الجاري، وذلك وفق الاحتياجات التشغيلية المحددة، مع استمرار توفير احتياجات بقية محطات التوليد والمحطات الأرضية.

وأوضحت الشركة أن عمليات إمداد الوقود تتواصل عبر ميناء الزاوية النفطي، حيث يجري ضخ شحنة الناقلة “ALLEGRA” إلى خزانات المستودع تمهيدًا لتوزيعها وفق البرنامج التشغيلي المعتمد، بما يضمن تغطية احتياجات محطات توليد الكهرباء والمحطات الأرضية، إضافة إلى دعم عدد من المرافق العامة والخاصة التي تعتمد على الوقود، ومنها المخابز والمستشفيات والجهات الخدمية.

كما يواصل مستودع الزاوية ضخ وقود الديزل إلى العاصمة طرابلس عبر خط الأنابيب البالغ قطره 16 بوصة، لتغذية محطة كهرباء جنوب طرابلس، بالتزامن مع استقبال 4 ملايين لتر من وقود الديزل المنتج من شركة الزاوية لتكرير النفط.

وأشارت شركة البريقة إلى أن الكمية المنتجة من شركة الزاوية جرى توجيهها لدعم عدد من محطات التوليد، من بينها محطات غرب طرابلس، والزاوية المزدوجة، والرويس، والجبل الغربي، والزهراء، ضمن خطة توزيع تستهدف تلبية الاحتياجات التشغيلية للمحطات.

وفي المنطقة الشرقية، تواصلت أعمال تفريغ حمولة الناقلة “ZEFIREA” في ميناء طبرق، والتي تبلغ 32,927.867 طنًا متريًا من وقود الديزل، بهدف تغطية احتياجات محطات الكهرباء، وفي مقدمتها محطة كهرباء طبرق، إلى جانب دعم المحطات الأرضية.

وأكدت شركة البريقة لتسويق النفط أن منظومة الإمداد تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان وصول الوقود إلى محطات توليد الكهرباء والمرافق الحيوية وفق الأولويات التشغيلية، بما يدعم استمرارية الخدمات ويحافظ على استقرار الإمدادات في مختلف أنحاء ليبيا.