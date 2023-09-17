جهود مكثفة للبحث عن المفقودين في درنة

باشرت فرق الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، صباح اليوم الأحد، عمليات البحث عن المفقودين في سواحل مدينة درنة، وذلك بالتعاون مع الضفادع البشرية من مدينة مصراتة.

ووفقاً للوارد بمنصة “الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين” فقد رافق رئيس الهيئة “كمال سالم أبوبكر” الفرق المشاركة في عمليات البحث، والتي اتجهت إلى عرض البحر والسواحل الحادية لمدينة درنة.

وتهدف هذه الجهود إلى انتشال الجثث التي جرفتها مياه الفيضانات جرّاء عاصفة “دانيال” المنصرمة، والتي تسببت في فقدان ومقتل أعداد هائلة من الأشخاص؛ حيث لا تزال إحصاءاتها في تزايد مع تزامن عمليات البحث والإنقاذ.