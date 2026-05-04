جهود ميدانية لتطوير منظومة «الامتحانات العامة» في المدن

نفّذ المركز الوطني للامتحانات، ضمن خطته السنوية المعتمدة لتنظيم امتحانات الشهادات العامة للعام الدراسي 2025 – 2026، سلسلة لقاءات ميدانية مع مديري مكاتب الامتحانات بمراقبات التربية والتعليم على مستوى ليبيا.

وشملت هذه اللقاءات عددًا من المدن، من بينها البيضاء وبنغازي ووادي البوانيس وترهونة وجنزور والجميل والرجبان، في إطار متابعة تنفيذ خطة العمل وتحسين الإجراءات التنظيمية للامتحانات.

وجرت هذه الاجتماعات بمتابعة مدير عام المركز الوطني للامتحانات الأستاذ أحمد السيد، ومدير مكتب المتابعة الأستاذ رضا النعاس، وبمشاركة مهندسي منظومة الامتحانات.

وتركزت المناقشات على أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه طلبة شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، إضافة إلى طلبة سنوات النقل، مع بحث آليات إيجاد حلول مناسبة تضمن إدراجهم ضمن منظومة الامتحانات بشكل سلس.

وباشرت فرق العمل الفنية التابعة للمركز مهامها بشكل فوري لمعالجة المشكلات التقنية والفنية التي طُرحت خلال اللقاءات، بما يساهم في تحسين كفاءة المنظومة وتسهيل الإجراءات الخاصة بالطلبة.

كما تهدف هذه الخطوات إلى رفع مستوى الجاهزية الفنية للمنظومة وضمان انسيابية العمل خلال مراحل الامتحانات المختلفة.

وأشار المركز إلى أن هذه السلسلة من اللقاءات تأتي لمعالجة عدد من الملفات العالقة، من بينها حالات الطلبة الذين لم تُرحل بياناتهم نتيجة تحديث المعلومات الشخصية أو عدم تطابق الأرقام الوطنية، إلى جانب معالجة أوضاع الطلبة الأجانب المتعثرين.

وأكد المركز أن هذه الجهود تأتي في إطار ضمان حقوق جميع الطلبة وتمكينهم من استكمال إجراءاتهم التعليمية والامتحانية وفق الضوابط المعتمدة.