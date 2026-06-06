جهود وطنية.. الجيش الليبي ينجح بصيانة «أجهزة طبية» متقدمة

بالتنسيق مع رئيس أركان قوات الدفاع الجوي، توجَّه فريق من مهندسي مركز الهندسة الإلكترونية والكهربائية التابع للرئاسة، والذي جرى تجهيزه مؤخراً بكل ما تتطلبه أعمال الصيانة الإلكترونية والكهربائية، وضمّ الفريق كلاً من العميد المهندس محمد أبو عزة والعميد المهندس خالد شمينة.

وتوجَّه الفريق إلى مركز طب الفضاء والأعماق، حيث باشر أعمال الصيانة وإعادة التشغيل لعدد من الأجهزة الطبية، من بينها جهاز التحاليل الطبية، وجهاز الأمراض الجلدية، إضافة إلى أجهزة أخرى، كانت قد تعرّضت لأعطال فنية استدعت تدخلاً فنياً متخصصاً.

وشملت الأعمال كذلك صيانة الغرفة البيئية وغرفة التدريب والفحص، وإعادتها إلى الخدمة بكفاءة عالية.

وتأتي هذه الجهود في إطار دعم المرافق الطبية التابعة للمؤسسة العسكرية، وتعزيز جاهزيتها الفنية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات دون انقطاع.

كما جرى تنفيذ هذه الأعمال بأيدٍ وطنية، ما أسهم في تقليل التكاليف بشكل كبير، إذ كان من المتوقع أن تتطلب الصيانة ميزانيات مرتفعة في حال الاستعانة بشركات خارجية.

ويعكس هذا الإنجاز مستوى التعاون والتكامل بين منتسبي المؤسسة العسكرية، وكفاءة الكوادر الهندسية الوطنية في التعامل مع الأجهزة الطبية الدقيقة وصيانتها باحترافية عالية.