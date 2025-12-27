ترامب وساركوزي ضمن القائمة.. بوليتيكو تمنح جوائز «الفشل» لعام 2025

منحت المجلة الأوروبية “بوليتيكو” جوائزها السنوية لعام 2025 للشخصيات والمشاريع التي فشلت رغم طموحها الكبير، في تقرير استعراضي ختامي للعام.

وشملت القائمة أبرز الشخصيات السياسية التي تلقت هذا “التكريم” غير المرغوب فيه، من بينها نيكولا ساركوزي الرئيس الفرنسي الأسبق، الذي أثار جدلًا بإصدار كتاب عن تجربته في السجن التي لم تتجاوز ثلاثة أسابيع، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لجأ خلال العام إلى نشر مقاطع فيديو مولدة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز حملته الانتخابية، وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، التي وُصفت محاولاتها لمواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية بأنها “خُطط بلا تأثير ملموس”.

كما منحت “بوليتيكو” جائزتها الساخرة لمشروع الجسر الذي يربط جزيرة صقلية بالبر الإيطالي، والذي وُصف بأنه “فكرة عظيمة منذ العصور الرومانية لكنها تواجه الفشل في كل محاولة تنفيذ”. ويعود أصل المشروع إلى العهد الروماني، بينما أحيى محاولة تنفيذه في العصر الحديث رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو بيرلوسكوني، ليصبح مشروعًا وطنيًا طموحًا، لكنه ما زال يواجه تحديات اقتصادية وتقنية كبيرة.

وأوضحت المجلة أن هذه الجوائز تعكس الطموحات الكبيرة، التي رغم عظمة فكرتها، تتعرض للفشل بسبب ضعف التخطيط أو التحديات الاقتصادية والتقنية، معتبرة مشروع الجسر مثالًا واضحًا على الأفكار الطموحة التي تتحطم على صخرة الواقع.