جوائز دولية للمسرحية الليبية «الرجال لهم رؤوس»

حصدت المسرحية الليبية “الرجال لهم رؤوس”، من إخراج حسن ميكائيل، وتأليف محمود دياب، معظم جوائز مسارات الدورة الـسابعة عشرة من مهرجان “عشيات طقوس المسرحية الدولي” في الأردن التي أقيمت هذا العام باسم المخرج والممثل الأردني المسرحي الراحل خالد الطريفي.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، حصلت المسرحية على جائزة أفضل ممثلة الفنانة يقين عبد المجيد عن مسرحية “الرجال لهم رؤوس”، كما حصل على جائزة أفضل ممثل عن ذات المسار الفنان حسن ميكائيل عن نفس المسرحية، التي حصلت على جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل.

وفي مسار الشباب فاز بجائزة أفضل ممثل عبد الله خليل عن مسرحية “أرواح معلقة” إخراج عمر العنزي وإنتاج الجامعة الأردنية، كما فازت المسرحية بجائزة أفضل إخراج.

وفي ذات المسار فازت المسرحية الأردنية “ثائر على سرير العزلة” معالجة وإخراج صلاح الدين عيسى، وتأليف احمد سمير بجائزتي أفضل سينوغرافيا وأفضل عرض مسرحي متكامل، بينما حجبت لجنة التحكيم المكونة من الدكتور عدنان مشاقبة رئيسا وعضوية الفنانين شايش النعيمي ومحمد الشوابكة ومحمود الزغول من الأردن والدكتور صفاء الدين حسين من العراق والدكتورة رشا ناصر العلي من سوريا، جائزة أفضل ممثلة لهذا المسار.

وفي مسار العروض الثنائية (الديودراما) فاز بجائزة أفضل تمثيل محمد العجمي وسارة فهمي عن مسرحية “إنصاف” من سلطنة عمان، وهي من إخراج المعتمد اليافعي وتأليف طارق هاني، كما فازت المسرحية بجائزة أفضل عمل مسرحي ديودرامي متكامل.

وفازت عن مسار المونودراما مسرحية “سلمى” من كردستان- العراق بجائزتي أفضل ممثلة وأفضل عرض عمل مسرحي مونودرامي متكامل.

وعن جوائز مسارات المهرجان الثلاث (المونودراما والديودراما وعشيات) فاز بجائزة أفضل تأليف موسيقي الفنان عبد الرزاق مطرية عن مسرحية “زلزال” من الأردن، وهي من سينوغرافيا وإخراج ميس الزعبي، التي حصلت على جائزة أفضل سينوغرافيا عن نفس المسرحية.

فيما ذهبت جائزة التحكيم الخاصة إلى العرض المسرحي البحريني “التيه” إخراج جاسم العالي وتأليف عباس الحايك.

وفي حفل الختام، ألقى كلمة الوفد العربية الفنان الليبي علي بو فزير، نوه فيها باعتزازه والوفود المشاركة في هذه الدورة، مثمنا فيها جهود القائمين على المهرجان.