جواز السفر الإماراتي.. الأقوى عالمياً بـ167 دولة دون تأشيرة

حقق جواز السفر الإماراتي قفزة كبيرة في ترتيبه بعد الوصول إلى المركز الأول عالمياً جراء بناء خطة محكمة.

حيث تُعتبر المبادرة التي أطلقتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي بعنوان “قوة جواز السفر الإماراتي”، كانت تهدف إلى وضع جواز السفر الإماراتي ضمن قائمة أقوى 5 جوازات سفر في العالم بحلول عام 2021، إلا أن الجواز قفز إلى المركز الأول مطلع ديسمبر 2018، لتكون المبادرة حققت هدفها قبل 3 أعوام عن الموعد المحدد، وبأفضل مركز ممكن.

هذا وبحسب مؤشر “باسبورت إندكس” الذي يعد نظاماً تفاعلياً يختص بتصنيف قوة جوازات السفر، يمكن لحامل الجواز الإماراتي السفر إلى 167 دولة دون الحاجة لتأشيرة مسبقة، وبذلك يمكن للمواطن الإماراتي السفر إلى 84 بالمائة من الدول المدرجة في المؤشر دون تأشيرة، ليصل الجواز إلى المرتبة الأولى عالمياً.