«جواز السفر» لم يعد كافياً.. إجراء أمني جديد للدخول إلى بريطانيا

كشفت وكالة “أسوشيتد برس”، عن “إجراء أمني جديد لدخول المملكة المتحدة “بريطانيا“.

وبحسب الوكالة “يمكن للمسافرين إلى المملكة المتحدة تقديم طلب للحصول على تصريح السفر الإلكتروني الجديد (إي.تي.إيه) اعتبارا من اليوم، وهو متطلب من المقرر أن يصبح إلزاميا اعتبارا من 2 إبريل”.

ووفق الوكالة، “اعتبارا من هذا التاريخ، لن يكون جواز السفر وحده كافيا للدخول إلى المملكة المتحدة، وتصريح السفر الإلكتروني(إي.تي.إيه)، هو في الأساس فحص أمني رقمي للمسافرين الذين يصلون إلى بريطانيا بدون تأشيرة، ويتكلف تطبيقه 10 جنيهات استرلينية (12.80 دولارا أمريكيا)، لكن هذا السعر سيرتفع إلى 16 جنيها استرلينيا في الأشهر المقبلة”.

وطبقا للموقع الإلكتروني الخاص بتصريح السفر الإلكتروني(إي.تي.إيه)، فإن “طرح تصريح السفر الإلكتروني يتماشى مع النهج الذي اتخذته الكثير من الدول الأخرى فيما يتعلق بأمن الحدود بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا ويساعد في منع وصول هؤلاء الذين يشكلون تهديدا للمملكة المتحدة”.

وكانت وزارة الداخلية البريطانية، أعلنت “أنه سيتعين على جميع الأجانب الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة لزيارة بريطانيا، الحصول على تصريح للسفر بحلول الثاني من أبريل 2025″، وقالت: “سيحتاج أي شخص يرغب في السفر إلى المملكة المتحدة، باستثناء المواطنين البريطانيين والأيرلنديين، إلى الحصول على تصريح للسفر قبل وصوله. ويمكن أن يصدر عن طريق تصريح إلكتروني أو تأشيرة إلكترونية”.

يذكر أن “تصريح السفر الالكتروني (ETA)، يرتبط التصريح رقميا بجواز سفر المسافر وسيخصص للأشخاص الذين يدخلون بريطانيا أو يمرون عبرها من دون أن يحملوا تأشيرة، ويسمح للمسافر بزيارة بريطانيا عدة مرات للإقامة لمدة تصل إلى 6 أشهر على مدى عامين، أو حتى انتهاء صلاحية جواز سفره، ويشمل تعديل شروط السفر الأشخاص الذين يقصدون بريطانيا للسياحة أو لزيارات عائلية، يمكن للمسافرين المعنيين به تقديم طلب للحصول على التصريح باستخدام تطبيق “UK ETA”.