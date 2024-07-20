«جوجل» تكشف عن هاتفها الجديده القابل للطي «بيكسل 9 برو فولد»

كشفت جوجل عن هاتفها الجديد «بيكسل 9 برو فولد» Pixel 9 Pro Fold ضمن فئة الهواتف القابلة للطي من خلال إعلان تشويقي مدته 30 ثانية على «يوتيوب»، ومن المقرر الإعلان عنه رسمياً خلال الشهر المقبل.

وذكر موقع «الشرق للاخبار » أن الإعلان التشويقي، الذي يحمل عنوان Google Pixel 9 Pro Fold”، يشير إلى الاسم الجديد للهاتف القابل للطي الذي سيحصل على ميزات نموذج جوجل للذكاء الاصطناعي Gemini.

وستطلق جوجل خلال فعالية Made By Google، هواتف الشركة ومنتجات أخرى في شهر أغسطس المقبل، حيث من المتوقع طرح 4 هواتف هذا العام هي Pixel 9، وPixel Pro، وPixel 9 XL، وPixel Pro 9 Fold.

ويُظهر الإعلان التشويقي رسالة على جهاز مفتوح مكتوب عليها Oh hi, AI، متبوعة باسم Pixel 9 Pro Fold.