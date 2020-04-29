«جورج قرداحي» على القائمة السوداء وممنوع من دخول الكويت

اكتشفت إني حاطيني على اللائحة السوداء في الكويت [انترنت]

قال الإعلامي اللبناني الشهير، “جورج قرداحي”، إنه ممنوع من دخول الكويت، وأنّه موضوع على “اللائحة السوداء” وممنوع من دخول الكويت بسبب مواقفه السياسية المؤيدة للنظام السوري.

تصريحات قرداحي جاءت خلال مقابلة تلفزيونية له مع قناة “الرأي” الكويتية.

وقال قرداحي إنه تلقى دعوة منذ عام حين تفاجأ بوضع اسمه على اللائحة السوداء، ولم يستطع دخول الكويت.

وعبر قرداحي عن حزنه من قرار المنع قائلا: “أنا عندي حرقة بدي أقلكم إياها.. ليش الحرقة.. اكتشفت إني حاطيني على اللائحة السوداء”.

وشدد على أنه “على يقين بعدم معرفة أمير الكويت بقرار السلطات التي وضعته على القائمة السوداء”.

وعن سبب وضعه على القائمة السوداء قال قرداحي: “أكيد السبب هو مواقفي السياسية من زمان لليوم، والكل اتفق معي فيها، حين قلت يا جماعة اتركوا سوريا لا تهدموا سوريا. اتركوا سوريا لا تهدموا سوريا، لأنها إذا سقطت سوريا ستسقط لبنان وفلسطين والكويت”.

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