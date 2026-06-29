جورج واشنطن وتمثال الحرية والقمر.. ترامب يعيد رسم أمريكا بصرياً!

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته “تروث سوشيال” صورة فنية لافتة يظهر فيها إلى جانب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة جورج واشنطن، في مشهد يجمع بين شخصيات ورموز بارزة من التاريخ الأمريكي.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصورة بأنها “رائعة”، دون تقديم أي تفاصيل إضافية حول هوية الفنان الذي أنجز العمل أو المكان الذي عُرض فيه.

وتظهر الصورة تركيبة بصرية تجمع عدداً من الرموز الوطنية الأمريكية، من بينها تمثال الحرية الذي يعد أحد أبرز رموز نيويورك والولايات المتحدة، إلى جانب جبل رشمور الذي يضم وجوه أربعة من الرؤساء الأمريكيين ويُعد من أبرز المعالم التاريخية في البلاد.

كما تتضمن اللوحة مشاهد تجسد لحظات مفصلية في التاريخ الأمريكي، من بينها إطلاق صاروخ في إشارة إلى التقدم التكنولوجي والفضائي، وهبوط الإنسان على سطح القمر الذي يمثل إحدى أبرز الإنجازات العلمية في القرن العشرين.

وتحتوي الصورة أيضاً على جزء من اللقطة الشهيرة “رفع العلم على إيو جيما”، وهي الصورة التاريخية التي التقطت عام 1945 خلال الحرب العالمية الثانية أثناء المعارك بين القوات الأمريكية واليابانية، والتي أصبحت رمزاً في الذاكرة العسكرية الأمريكية.

ورغم انتشار الصورة على نطاق واسع وتفاعلها الكبير عبر منصات التواصل الاجتماعي، لم يكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أي معلومات إضافية تتعلق بخلفية العمل أو الرسالة المقصودة من نشره.

وتأتي هذه المشاركة في ظل اعتماد متزايد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصات التواصل لنشر رسائل وصور ذات طابع رمزي، غالباً ما تحمل إشارات سياسية أو تاريخية أو وطنية، وتثير تفاعلاً واسعاً داخل الولايات المتحدة وخارجها.