جوشوا “الأقوى عالمياً” يسقط نغانو بالضربة القاضية بعد جولتين

خلال نزال قصير من جولتين فقط، تمكن بطل العالم مرّتين في الملاكمة البريطاني أنتوني جوشوا، من إسقاط الكاميروني فرانسيس نغانو، النجم السابق للفنون القتالية المختلطة (إم إم أيه)، بالضربة القاضية، في نزالهما يوم أمس الجمعة في العاصمة السعودية الرياض.

وذكرت فرانس برس أن النزال جرى في قاعة كينغدوم أرينا في الرياض، التي اصبحت الوجهة المفضّلة للمروجين الباحثين عن أموال وفيرة لنزالات النجوم، حيث طرح جوشوا خصمه أرضاً في الجولة الأولى ثم مرتين في الثانية، في مباراة حسمها البريطاني بسرعة كبيرة.

وكان نغانو (37 عاماً)، البطل السابق لمنافسات يو أف سي للوزن الثقيل، يخوض نزاله الاحترافي الثاني فقط في الملاكمة الإنكليزية، بعد أن صمد في أكتوبر الماضي أمام البريطاني تايسون فيوري، بطل المجلس العالمي، حتى الجولة العاشرة الاخيرة، علما أنه أسقطه على الحلبة في الجولة الثالثة قبل أن يخسر بقرار جدلي لحكام المباراة، فيما اعتبره معظم المراقبين فائزاً.

وقال جوشوا لمنصّة دازون للبث التدفقي “اعتقدت انه على المروّجين دعم هذا الحدث” مضيفا “عندما شاهدت النزال مع تايسون فيوري، قلت لنفسي أريد شيئاَ من هذا القبيل.

وخاض جوشوا، بطل العالم السابق للوزن الموحّد في رابطة الملاكمة العالمية (دبليو بي أيه)، منظمة الملاكمة العالمية (دبليو بي أو) والاتحاد الدولي للملاكمة (آي بي أف)، نزاله ضد نغانو عقب ثلاثة انتصارات متتالية.

قبل ذلك، خسر نزالين أمام الأوكراني ألكسندر أوسيك الذي سيواجه فيوري على اللقب المرموق في الرياض في مايو المقبل.

وحصل جوشوا (34 عاماً)، بحسب تقارير، على 50 مليون دولار أميركي، لخوض المواجهة مع نجم أم أم ايه، الذي نشأ في فقر مدقع وعمل خلال طفولته في مقلع للرمال مقابل أقل من دولارين في اليوم الواحد.

وأثار انتصار جوشوا الـ28 من أصل 38 خاضها في مسيرته، نقاشات حول نزال ضخم جديد مع أوسيك أو فيوري.