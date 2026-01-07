جولات تفتيش موسعة في «سوق الكريمية» لضبط أسعار السلع

واصلت لجنة متابعة وضبط أسعار السلع الأساسية، التابعة لإدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، جولات التفتيش الميدانية داخل سوق الكريمية، وذلك في إطار تنفيذ المهام الموكلة إليها بموجب قرار رئيس الحكومة.

وشملت الجولات، التي نُفذت اليوم الأربعاء 7 يناير 2025، عددًا من المخازن بسوق الكريمية، إلى جانب مصانع وشركات غذائية، بهدف متابعة مدى التزام الموردين وأصحاب المخازن بالأسعار المعتمدة للسلع الغذائية الأساسية، وضمان توفرها في السوق بشكل منتظم.

وركزت اللجنة خلال جولاتها على رصد أي ممارسات تتعلق بالاحتكار أو حجب السلع عن المواطنين، والعمل على تعزيز الانضباط داخل الأسواق، بما يضمن حماية المستهلك، والحفاظ على استقرار الأسعار، ومنع أي تجاوزات تؤثر على الأمن الغذائي.

وأسفرت الجولات عن تسجيل عدد من الملاحظات داخل المواقع المستهدفة، جرى توثيقها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وفق التشريعات والقوانين المعمول بها.

وتأتي هذه الجولات ضمن جهود الدولة لتعزيز الرقابة الميدانية على الأسواق، وضبط آليات التوريد والتوزيع، بما يسهم في الحد من التلاعب بالأسعار، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

ويُعد ملف ضبط أسعار السلع الأساسية من الملفات الحيوية التي تحظى باهتمام حكومي متواصل، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية التي شهدتها الأسواق خلال السنوات الماضية، حيث جرى اعتماد لجان مشتركة للرقابة والتفتيش، بهدف مكافحة الاحتكار، وتعزيز الشفافية، وضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار معتمدة ومستقرة.