جولات تفقدية على اللجان الامتحانية

تفقّد وكيل الوزارة لِشؤون المراقبات الدّكتور “مٌحسن الكبيّر” اِنطلاق الاِمتحانات النّهائية لشهادة إتمام مرحلة التّعليم الثانوي للعام الدّراسي 2023 – 2024، اليوم الأحد من مقر اللجنة الاِمتحانية “أم السرايا” بِمراقبة التّربية والتّعليم طرابلس المركز.

واستمع الكبير في مُستهل اِجتماعه إلى إحاطة رئيس اللجنة الأستاذة “بثينة الجدي” حول جاهِزية المراقبة لاِمتحانات الشهادة الثانوية، والتي ستتواصل حتى الحادي عشر من الشهر المقبل، موجهاً بضرورة توفير البيئة الملائمة للممتحنين، بما يضمن راحتهم، ويُمكّنهم من الإجابة بالشكل المأمول

ونبّهَ “الكبيّر” للزيارات التي يقوم بها ممّن هم خارج اللجنة المركزية من الجهات الرّقابية، مؤكّداً على ضرورة إبْراز التكليف قبل دخول اللجان الاِمتحانية.

وانطلقت صباح اليوم الأحد الاِمتحانات النّهائية لشهادة إتمام مرحلة التّعليم الثانوي للعام الدّراسي 2023 – 2024م، بمشاركة 115110 طالب وطالبة في كامِل تُراب الوطن.

كما تفقّد عُضو اللجنة العليا لاِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التّعليم الثانوي، مُدير إدارة التّعليم الدّيني المُكلّف الدّكتور “محمد المغربي” اِنطلاق الاِمتحانات النّهائية لشهادة إتمام مرحلة التّعليم الثانوي (التّعليم الدّيني) للعام الدّراسي 2023 – 2024م اليوم الأحد.

وفي مُستهل جولته التي شملتْ اللجنتَين الاِمتحانيتَين “نهاوند”، “ابن ماجد” بِمراقبة التّربية والتّعليم حي الأندلس، اِستمع “المغربي” إلى ملاحظات طلاب التّعليم الدّيني حول أسئلة الاِمتحانات، وجاهزيتهم لأدائها، والتي ستتواصل حتى الحادي عشر من الشهر المقبل.

يُشار إلى أنّ عدد الطلاب المتقدّمين للاِمتحانات النّهائية لشهادة إتمام مرحلة التّعليم الثانوي “التّعليم الدّيني” في كامِل أنحاء البلاد 423 طالب وطالبة.