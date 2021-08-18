جولة أمنية موسعة في الشويرف لضبط الاعتداءات على النهر الصناعي

انطلقت دوريات فرع إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، رفقة دوريات من جهاز الشرطة الزراعية وأعضاء من جهاز النهر الصناعي، أمس الثلاثاء، في جولة أمنية موسعة داخل منطقة الشويرف، لضبط الاعتداءات ومنع التجاوزات غير القانونية على أنابيب نقل المياه بجهاز النهر الصناعي.

ويأتي ذلك ضمن الحملة الأمنية لمنع الاعتداءات على أنابيب نقل المياه بجهاز النهر الصناعي، بحسب ما أفادت وزارة الداخلية في بلاغ عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وتم خلال الجولة، ضبط عدد من المخالفات متمثلة في 54 مجمع للمياه مخالف يتم توصيلها عبر وصلات غير قانونية من قِبل بعض المخالفين والتي كانت تستخدم في الري والزراعة بطريق غير قانونية، وتم إقفالها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

ونوهت وزارة الداخلية إلى أن الحملة مستمرة وسيتم متابعة كافة الإجراءات التي اتُخِذت منذ بداية الحملة بناء على تعليمات الـنائـب العـام المستشار الصديق الصور.