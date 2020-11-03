جولة تفتيشية على المستشفى الجامعي طرابلس

قام مفتشي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رفقة جهاز الردع الخاص وجهاز الحرس البلدي، اليوم الثلاثاء، بجولة تفتيشية رقابية داخل مستشفى طرابلس الطبي “المستشفى الجامعي طرابلس”.

واستهدفت الجولة العيادات وغرف العمليات ومخازن الأدوية والقسطرة والمطاعم وصيدليات والإسعاف داخل المستشفى، للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات والمواصفات الصحية والقياسية الواجب توفرها.

وعلى إثر الجولة سجل مفتشي المركز العديد من المخالفات التي وصفها المركز بـ”الجسيمة” والمتمثلة في النقاط التالية:

الإسعاف

عدم إتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

عدم الإهتمام بالطريقة الصحيحة للتخلص من المخلفات الطبية

عدم الإهتمام بصيانة الأسقف و وجود بعض الأسلاك الكهربائية غير مغطاة بشكل صحيح و هذا مخالف لقواعد السلامة

مخزن الإسعاف غير مطابق للإشتراطات الصحية من حيث التهوية

وجود محولين وريدية مخزنة بطريقة غير مطابقة للاشتراطات الصحية

المختبر الخاص بالاسعاف مقفل و المواد التشغيلية ملقاة جانب المختبر

حجرة التصوير المقطعي

وجود مخلفات طبية مستعملة داخل حجرة التصوير في مكان غير مخصص لها

كوابل وأسلاك جهاز التصوير المقطعي مكشوفة وهذا مخالف لقواعد الأمن والسلامة

عدم الإهتمام بنظافة جهاز التصوير المقطعي

قسم العناية

عدم اهتمام الطاقم الطبي بالاشتراطات الصحية الوقائية الخاصة بدخول قسم العناية

وجود أدوية منتهية الصلاحية في غرفة العناية

وجود معدات خاصة بغسيل الكلى مخزنة و متراكمة في الممرات.

قسم القسطرة

القسم في حالة صيانة مع وجود مرضى داخل حجرات العمليات

وجود أدوات مستعملة خاصة بالقسطرة مع الأدوات النظيفة

أكياس التعقيم موجود بها أدوات غير معقمة داخل القسم

عناية الباطنة

وجود أدوية منتهية الصلاحية داخل القسم

النظافة العامة غير جيدة

وجود مواد غدائية في أدراج الادوية

الأرضيات والجدران والأسقف متهالكة

مخزن الأدوية الرئيسي

أحد المخازن المبرده يحتاج إلي صيانة من حيت التبريد ويوجد رطوبة في الحوائط وغير صالحة للشروط تخزين الأدوية

وجود أدوية قطرة عيون phenicol eye drop خارج التلاجة التبريد وهذا غير مطابق للأشتراطات الصحية

مخزن المسستلزمات الطبية

النظافة العامة داخل مخزن المستلزمات الطبية غير جيدة

الحوائط والاسقف يوجد بها رطوبة وهذا غير مطابق للاشترطات الصحية للمخازن

وجود مستلزمات طبية منتهية الصلاحية مخزنه مع مستلزمات طبية غير منتهية الصلاحية وبكميات كبيرة

نوافد الخاصة بمخزن المستلزمات غير محكمة القفل

وجود مستلزمات طبية وأدوية داخل الممرات وهذا غير مطابق للشروط التخزين

صيدلية قسم الأورام

وجود أدوية منتهية الصلاحية علي أرفف العرض أثناء التفتيش

وجود أدوية منتهية الصلاحية داخل تلاجة الصيدلية

وجود أدوية منتهية الصلاحيهدة في التلاجهدة الخاصة باعطاء الجرعات للمريض مباشر وهي نفسها موجود في حجرة أخري داخل القسم بالأورام

معظم الحوائط داخل قسم الأورام توجد بها رطوبة وتحتاج إلى صيانة

دورات المياه داخل قسم غير صالحه للاستعمال علما بأن القسم يوجد به حالات إيواء

مقهي باب الزوار

النظافة العامة جيدة

لا يوجد شهائد صحيه للعاملين

عدم الالتزام بالزي للعاملين

هذا وتم إحالة التقرير للنيابة العامة وجهاز الردع وجهاز الحرس البلدي كل حسب الاختصاص.