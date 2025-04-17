جولة تفتيشية على عدد من المراكز الأمنية في بنغازي

قام مساعد مدير مديرية أمن بنغازي الكُبرى لشؤون التفتيش والمتابعة، اللواء عادل القماطي، بجولة تفتيشية موسعة شملت عددًا من المراكز الأمنية في مدينة بنغازي، وذلك في إطار متابعة سير العمل ورفع كفاءة الأداء الأمني والخدمي.

واستهدفت الجولة التفتيشية “كلاً من مركز شرطة قاريونس، القوارشة، النواقية، البركة، رأس إعبيدة، الفعكات، الصابري، المدينة، العروبة، وبوعطني، حيث تم الاطلاع على سير العمل داخل هذه المراكز، ومدى جاهزيتها لتقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة”.

وتهدف الجولة إلى “التأكد من انضباط العناصر الأمنية، وتوفر الإمكانيات اللازمة لتسهيل الإجراءات للمواطنين، إضافة إلى متابعة تنفيذ التعليمات الصادرة من قيادة المديرية بخصوص تحسين جودة الأداء والالتزام بالضوابط التنظيمية”.

وأكد اللواء القماطي خلال الجولة “على ضرورة تعزيز التواصل مع المواطنين، وتقديم الخدمات لهم بأقصى درجات السرعة والدقة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الجولات ستستمر لضمان تحقيق أعلى مستويات الجاهزية والانضباط في كافة مراكز المدينة”.