جولة تفتيشية على محال الحلويات في تاجوراء

نظم مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، حملة موسعة في مدينة تاجوراء استهدفت محال الحلويات في المدينة، وقام مفتشو المركز بجولة تفتيشية داخل بلدية القره بوللي رفقة جهاز الحرس البلدي.

وأجرى مفتشو المركز جولة تفتيشية على المحلات التجارية، خصوصا التي تستخدم ملونات محظورة في صناعة الحلوى، التي تباع بشكل كبير خلال أيام شهر رمضان.

وأسفرت الحملة عن تسجيل العديد من المخالفات الجسيمة، داخل المحال، بسبب عدم التزام أصحابها بتطبيق الشروط الصحية المطلوبة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات من قبل الجهات الضبطية.