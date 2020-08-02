جولة تفتيشية على مراكز شرطة العاصمة

قام رئيس شؤون المراكز بمديرية أمن طرابلس العميد أحمد غيث، صباح اليوم الأحد، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، بجولة تفتيشية على مراكز الشرطة التابعة للمديرية.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمديرية، بأن الجولة تأتي لمتابعة سير العمل الأمني فيها، ومدى تطبيق قرار الحظر الكلي من قِبل التمركزات الأمنية الموجودة أمام كل مركز شرطة وذلك تنفيذا للقرار المجلس الرئاسي الأخير القاضي بحظر التجول لمدة خمسة أيام ابتداء من أول أيام العيد، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس الكورونا، حيث تابع العميد غيث عن كثب تشديد الإجراءات الأمنية الخاصة بتطبيق الحظر.

جولة رئيس قسم شؤون المراكز التفتيشية على مراكز شرطة العاصمة اليومطرابلس/خاص2اغسطس 2020قام العميد أحمد غيث رئيس شؤون… Gepostet von ‎مديرية أمن طرابلس‎ am Sonntag, 2. August 2020

من جانبه أيضاً، قام مدير أمن طرابلس العميد الدكتور أسامة عويدان، في ثاني أيام العيد بجولة تفقدية لمركز شرطة عين زارة، وذلك للوقوف على أعمال الصيانة و التي دخل فيها المركز عقب انتهاء الحرب في المنطقة، حيث رافقه في الجولة رئيس مركز شرطة عين زارة واطلع فيها على ما تم إنجازه، واستمع لشروح وافية عن الخطوات التي سيتم إنجازها وفق جدول زمني أُعِد بالخصوص.

جولة تفقدية لمدير أمن طرابلس داخل مركز شرطة عين زارةطرابلس/خاص2اغسطس2020في إطار حرصه الدائم على الوقوف على… Gepostet von ‎مديرية أمن طرابلس‎ am Samstag, 1. August 2020