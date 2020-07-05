جولة تفتيشية لسلسلة مطاعم الضيافة في طرابلس

قام مفتشي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رفقة لجنة مديرية أمن طرابلس وجهاز الحرس البلدي، بجولة تفتيشية صباح اليوم الأحد، استهدفت سلسلة مطاعم الضيافة في العاصمة طرابلس.

وأوضح المركز أنه خلال الجولة سُجِلت عدة نقاط تمثلت فيما يلي:

النظافة العامة جيدة.

الآواني المستخدمة جيدة.

الشهائد الصحية سارية.

تم قياس تدبدب الزيت لعدد 6 قلايات اتضح ان عدد 4 جيدة و 2 مستهلكات.

التهوية جيدة.

درجات تبريد ثلاجاته جيدة وتطابق المعايير.

المايونيز غير جيد.

الفلفل بحاجة للتغير.

أما معمل تحضير دواجن واللحوم لمطاعم الضيافة، فسجلت فيه النقاط التالية:

الأرضية لا تُطابق المواصفات الخاصة.

طرق فك اللحوم المجمدة سيئة.

يقوم بطريقة تعويم اللحوم ودواجن داخل قوالب ماء الامر الذي يؤدي لنمو البكتيريا.

وجود إسطوانات غاز داخل المعمل وهذا غير مطابق للمواصفات.

ثلاجات تخزين درجة حرارتهم تطابق المعايير.