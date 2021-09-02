جولة تفتيشية واسعة للرقابة على الأغذية في بنغازي

قام مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع بنغازي، رفقة جهاز الحرس البلدي، بجولة تفتيشية واسعة استهدفت عدة أماكن تحضير الطعام والخبز وأماكن تداول السلع الغذاء واللحوم.

واستهدفت الجولة عدة أماكن تداول الغذاء، للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات المعمول بها، وتم خلال الجولة تسجيل بعض المخالفات وإعطاء توصيات.