جولة تفتيشية واسعة للرقابة على الأغذية في بنغازي

قام مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع بنغازي، رفقة جهاز الحرس البلدي، بجولة تفتيشية واسعة استهدفت عدة أماكن تحضير الطعام والخبز وأماكن تداول السلع الغذاء واللحوم.
واستهدفت الجولة عدة أماكن تداول الغذاء، للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات المعمول بها، وتم خلال الجولة تسجيل بعض المخالفات وإعطاء توصيات.
#بالصور || #بنغازي – جولة تفتيشية واسعة استهدفت عدة اماكن تحضير الطعام و الخبز و اماكن تداول السلع الغذاء و اللحوم -…تم النشر بواسطة مركز الرقابة على الاغذية والادوية – ليبيا في الخميس، ٢ سبتمبر ٢٠٢١
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