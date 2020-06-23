جولة تفقدية داخل مطار طرابلس العالمي

قام وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، رفقة وزير المواصلات ميلاد معتوق، اليوم الثلاثاء بجولة تفقدية داخل مطار طرابلس العالمي.

وأطلع الوزير خلال هذه الجولة على الأضرار التي لحقت بالمطار جراء اعتداء عناصر حفتر على العاصمة طرابلس، بعد تحريره من قِبل قوات بركان الغضب.

وزير الداخلية المفوض رفقة وزير المواصلات يقوم بجولة تفقدية داخل مطار طرابلس العالميطرابلس 23 يونيو 2020مقام وزير… Gepostet von ‎وزارة الداخلية الليبية‎ am Dienstag, 23. Juni 2020

هذا وقام وزير المواصلات بالاجتماع مع رؤساء المصالح ومدراء الأجهزة والمراكز والشركات التابعة لوزارة المواصلات بالمطار وذلك لوضع خطة لتقييم الأضرار كل حسب تخصصه.

كما تم زيارة موقع مشروع محطة الركاب الجديدة بالمطار المستهدف استئناف العمل بها في القريب العاجل.

وفي نهاية الزيارة تم الاتفاق بين وزارة المواصلات ووزارة الداخلية على عقد اجتماع بين المختصين في الوزارتين لوضع خطة عمل بالتنسيق مع كافة الأجهزة العسكرية والأمنية لاستئناف العمل بالمطار، وتمكين الشركات المتعاقد معها على إعادة تأهيل المطار من البدء الفوري لأعمال الإنشاء والصيانة.