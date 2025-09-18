جولة تفقدية لتعزيز روح المسؤولية والجاهزية العسكرية في «اللواء 62»

بتعليمات من أمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، الفريق الدكتور صلاح الدين النمروش، قام اللواء علي الذيب صباح اليوم بجولة تفقدية إلى اللواء 62 مجحفــل، حيث حضر الجمع الصباحي أمس الأربعاء، مؤكداً على أهمية الانضباط العسكري والالتزام بالتعليمات.

وشدد اللواء علي الذيب على ضرورة رفع مستوى الجاهزية والالتزام بروح المسؤولية، تنفيذاً لتوجيهات أمر المنطقة، مشيراً إلى أن الانضباط يمثل أساس نجاح القوات العسكرية في أداء مهامها.

كما كُلف اللواء علي الذيب بمتابعة الكتائب والوحدات التابعة للمنطقة العسكرية الساحل الغربي، بما يعزز من كفاءة الأداء والانضباط العام.