جولة تفقدية لمحطة مصراتة البحرية والمنطقة الحرة

قام وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة لواء محمود سعيد، اليوم السبت، بجولة تفقدية لمحطة مصراتة البحرية بميناء الحديد والصلب، رافقه خلالها رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب عميد يوسف مراد، ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية لواء علي النويصري، وكان في استقبالهم مدير عام المحطة مصطفى المجعي، ومدير الإدارة الأمنية، وعدد من روؤساء فروع الأجهزة الأمنية بالمحطة.

واستمع الوكيل إلى شروح وافية حول آلية العمل بالمنفذ والإجراءات الأمنية التي سيتم اتخاذها مع المسافرين المغادرين أو القادمين بما يضمن السيطرة الأمنية وسلامة الركاب.

كما اطلع وكيل الوزارة على آخر التجهيزات الفنية الخاصة بتفتيش السيارات والشاحنات بالإضافة إلى الحقائب والأمتعة، وصالات الركاب.

وأكد الوكيل على حرص الوزارة لإنجاح هذا المشروع وتذليل كافة الصعوبات والمشاكل لتخفيف أعباء السفر على المواطنين.

كما قام الوكيل بزيارة إلى المنطقة الحرة مصراتة وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة مهندس محسن السقوطي، ومدير عام المنطقة مهندس أيمن الدروش، حيث استمع الوكيل إلى شروح وافية عن المنطقة الحرة، وكذلك مناقشة الدور الأمني وتفعيل ودعم مديرية الأمن بالمنفذ بالشكل بالصورة الصحيحة لفرض الأمن على مداخل ومخارج المنطقة الحرة، ومنع التداخل في الاختصاصات مع باقي الأجهزة الأمنية الأخرى.

هذا وأكد وكيل وزارة الداخلية على دور جميع الأجهزة الأمنية في تحقيق السيطرة الأمنية على المنفذ والتقيد بالاختصاصات لكل جهة في إطار التنسيق والتعاون الأمني.