جولة تفقدية لمديريات الأمن بالمنطقة الغربية

وشملت الزيارة مديريات الأمن بمناطق (صرمان- صبراتة- العجيلات- زوارة- السهل الغربي- جادو- يفرن- غريان ومكتب الشؤون الأمنية الأصابعة)، وذلك للاطلاع على سير العمل داخل هذه المديريات ومراكز الشرطة والمكاتب والأقسام التابعة لها والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجهها.

والتقى عميد محمد المداغي خلال زيارته لهذه المديريات، بمدراء الأمن بها وعمداء البلديات وأعيان المناطق، واطلع على سير العمل داخلها، والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجهها وإيجاد الحلول لها بما يضمن نجاح سير العمل الأمني داخل هذه المناطق.

كما استمع إلى شروح وافية من قِبل مدراء الامن والمسؤولين بهذه المديريات حول سير العمل والمهام التي كلفت بها هذه المديريات.

وشدد عميد محمد المداغي على ضرورة التعاون بين كافة مديريات الأمن بالمنطقة الغربية من خلال تظافر كافة الجهود من أجل أنجاح العمل الأمني داخل المنطقة، مؤكداً على أن وزارة الداخلية من أولوياتها ضمان حقوق رجل الشرطة وسوف تقدم الدعم لكافة مديريات الأمن ورجال الشرطة الذين تقع على عاتقهم حماية الوطن والمواطن.

هذا وثمن مساعد الوكيل كافة الجهود الأمنية التي تبذلها مديريات الأمن، مشدداً على ضرورة الالتزام والتقيد بصفات وواجبات رجل الشرطة بالضبط والربط بما يحقق العمل المطلوب في حفظ القانون لكي ينعم المواطن بالأمن، مطالباً ببذل المزيد من الجهد والعطاء خدمةً للوطن والمواطن، وفق قوله.