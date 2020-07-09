جولة تفقدية لمطار طرابلس العالمي

قام الخميس، وفد مكون من وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق لشؤون الطيران والنقل الجوي، ورئيس مصلحة المطارات، ورئيس مصلحة الطيران المدني، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، ومدراء الإدارات الفنية المختصة بالجهات المذكورة، بجولة تفقدية بمطار طرابلس الدولي.

وأفادت مصلحة المطارات في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن الجولة تأتي للوقوف على مرافق المطار وتقييم الأضرار التي لحقت به وتحديد الاحتياجات التشغيلية والمشاريع الواجب تنفيذها خلال الفترة القادمة لإعادة تأهيل المطار واستئناف العمل بمشروع إنشاء محطة الركاب المتعاقد على تنفيذها.

وكان في استقبال الوفد مدير عام مطار طرابلس الدولي وبعض المختصين التابعين لإدارة المطار، ومدير أمن المنفذ ومعاونيه والذين رافقوا الوفد خلال الجولة التي قامو بها، لمعاينة الحالة الفنية لبعض المرافق الأساسية بما فيها المهبط الرئيسي والعمودي وممرات التوصيل وبرج المراقبة الجوية وبعض المباني والمرافق الأخرى.