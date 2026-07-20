جولة حول العالم.. أهم الأحداث والتطورات التي تصدّرت المشهد

في أبرز أحداث اليوم، تتواصل التطورات الساخنة حول العالم بين حوادث مأساوية وتحقيقات مثيرة للجدل، من وفاة مواطن مغربي خلال توقيف أمني في إيطاليا وما تبعها من احتجاجات، إلى رحيل أسطورة كرة القدم كيفن كيغان، وغرق عبّارة في غويانا خلّف عشرات المفقودين، كما نتابع تطورات أمنية وإنسانية في سوريا ومصر، وزلازل في إيران، وحوادث إطلاق نار في الولايات المتحدة، إضافة إلى تداعيات حرائق كندا والتطورات الرياضية العالمية.



وفاة مواطنٍ مغربيٍ خلال توقيفه من الشرطة في إيطاليا تثير احتجاجاتٍ وتحقيقاتٍ رسميةً

أفادت وكالة ANSA بأن وفاة مواطنٍ مغربيٍ خلال توقيفه من الشرطة في مدينة بولونيا الإيطالية أثارت موجةً من الغضب والاحتجاجات في حي “بيلاسترو”، وسط مطالباتٍ بمحاسبة المسؤولين وكشف ملابسات الواقعة.

ووفقًا للرواية التي نقلتها الشرطة الإيطالية، حضرت دوريةٌ أمنيةٌ برفقة سيارة إسعاف إلى الموقع للتعامل مع عبد الرحيم فقير، البالغ من العمر 42 عامًا، في محاولةٍ لتهدئته، إلا أنه اعتدى على عناصر الشرطة وركل مركبتهم، ما دفعهم إلى استخدام رذاذ الفلفل، ثم تثبيته أرضًا على وجهه وتقييد معصميه وكاحليه.

في المقابل، أظهر مقطعُ فيديو صوّره أحد سكان المنطقة من نافذة منزله اللحظات الأخيرة قبل وفاة عبد الرحيم فقير، حيث كان يصرخ: “كفى.. النجدة”، قبل أن يفقد وعيه أثناء عملية التثبيت، بينما ظهر مسعفون في المكان دون أن يُظهر الفيديو تدخلهم خلال تلك اللحظات. وبعد دقائق أُعلن عن وفاته.

وأشعلت الحادثة احتجاجاتٍ في حي “بيلاسترو”، حيث خرج السكان وأقارب الضحية إلى الشوارع مطالبين بالعدالة، ووصف أفرادٌ من عائلته الواقعة بأنها “جريمةُ دولةٍ”.

وأعلنت مفوضية الشرطة الإيطالية وضع تسجيلات كاميرات الجسد الخاصة بعناصرها تحت تصرف الجهات القضائية، فيما أكدت هيئةُ الصحة المحلية فتح تحقيقٍ داخليٍ للوقوف على ملابسات الوفاة.

وتأتي هذه الحادثة في وقتٍ تتزايد فيه المطالب في عددٍ من الدول الأوروبية بإجراء تحقيقاتٍ شفافةٍ في الحوادث المرتبطة باستخدام القوة أثناء عمليات التوقيف، لضمان المساءلة وتعزيز الثقة في المؤسسات الأمنية.

وفاة أسطورة ليفربول والكرة الإنجليزية كيفن كيغان عن عمرٍ ناهز 75 عامًا

توفي أسطورة كرة القدم الإنجليزية ونادي ليفربول كيفن كيغان، اليوم الاثنين، عن عمرٍ ناهز 75 عامًا، بعد معاناة مع المرض، وفق ما أوردته وسائل إعلام بريطانية.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن عائلة كيغان أعلنت في يناير الماضي تشخيص إصابته بسرطان المعدة في مرحلته الرابعة، وذلك عقب نقله إلى المستشفى إثر تعرضه لأزمة صحية.

وأكدت العائلة، في بيانٍ رسميٍّ، وفاة كيغان، مشيرةً إلى أنه فارق الحياة وهو محاط بأفراد أسرته ومحبيه.

ونعى نادي ليفربول نجمه التاريخي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، وجاء في بيانه: “لقد تملكنا حزنٌ عميقٌ إثر وفاة الأسطورة كيفين كيغان، وإننا لننعي خسارته ببالغ الأسى. إن روحه التي لا تقهر وإسهاماته الاستثنائية ستظل محفورةً إلى الأبد في تاريخنا، وسيبقى إرثه حيًّا ومستمرًّا. أرقد بسلام يا كيفين”.

وبدأ كيفن كيغان مسيرته الكروية مع نادي سكونثورب يونايتد في أواخر ستينيات القرن الماضي، قبل انتقاله إلى ليفربول عام 1971، حيث أمضى ستة مواسم حقق خلالها ثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي، ولقب كأس أوروبا للأندية البطلة، ولقب كأس الاتحاد الأوروبي، إضافةً إلى لقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وانتقل كيغان عام 1977 إلى نادي هامبورغ الألماني، حيث توج بجائزة الكرة الذهبية مرتين متتاليتين عامي 1978 و1979، كما ساهم في قيادة الفريق إلى التتويج بلقب الدوري الألماني.

وعاد النجم الإنجليزي إلى بلاده عام 1980 عبر بوابة ساوثهامبتون، قبل أن ينتقل إلى نيوكاسل يونايتد، ثم أنهى مسيرته لاعبًا مع فريق بلاك تاون للهواة عام 1984.

وعلى الصعيد الدولي، خاض كيفن كيغان 63 مباراة بقميص منتخب إنجلترا، سجل خلالها 21 هدفًا، قبل أن يتجه إلى التدريب، حيث أشرف على تدريب أندية نيوكاسل يونايتد، وفولهام، ومانشستر سيتي، إضافةً إلى منتخب إنجلترا.

ويعد كيفن كيغان واحدًا من أبرز نجوم كرة القدم الإنجليزية، بعدما صنع مسيرة استثنائية كلاعب، وحقق العديد من الألقاب الفردية والجماعية، وفي مقدمتها الفوز بالكرة الذهبية مرتين متتاليتين، ليبقى اسمه حاضرًا بين أساطير اللعبة.

غرق عبارة تقل 133 شخصًا قبالة سواحل غويانا وإنقاذ 67 ناجيًا واستمرار البحث عن المفقودين

أعلنت سلطات غويانا غرق عبارةٍ حكوميةٍ كانت تقل 133 شخصًا من الركاب وأفراد الطاقم قبالة سواحل البلاد، مشيرةً إلى إنقاذ 67 شخصًا حتى الآن، بينما تتواصل عمليات البحث عن بقية المفقودين.

وقال رئيس وزراء غويانا مارك فيليبس إن العبارة “إم في باريما” كانت تبحر من العاصمة جورج تاون بمحاذاة ساحل المحيط الأطلسي، في طريقها إلى مدينة بورت كايتوما، قبل تعرضها للغرق.

وأوضح فيليبس أن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ مجموعةٍ تضم 41 رجلًا و11 امرأةً و15 طفلًا، دون الكشف عن مصير بقية الركاب أو ما إذا كانت السلطات تخشى وفاة المفقودين.

وتشارك مروحيات وطائرات وسفن صيد في عمليات البحث والإنقاذ، حيث تمشط منطقةً بحريةً تبلغ مساحتها نحو ألف ميلٍ مربعٍ، في محاولةٍ للوصول إلى المفقودين.

من جانبه، قال وزير الأشغال العامة في غويانا خوان أدجيل، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، إن نداء استغاثة صدر في تمام الساعة 11:01 مساءً بالتوقيت المحلي، الموافق 3:01 بتوقيت غرينتش، ما أدى إلى إطلاق عملية بحثٍ وإنقاذٍ بمشاركة قوارب حكومية وخاصة.

العثور على جثة طفلة في ريف درعا بعد يومين من اختفائها

أفادت مصادر أهلية في محافظة درعا، جنوب غربي سوريا، بالعثور على جثة الطفلة فرح عمار الحمود بعد يومين من اختفائها في بلدة غباغب بريف درعا الشمالي.

وذكرت المصادر أن جثمان الطفلة عُثر عليه داخل أحد مخازن علف الماشية “التبن”، في حادثة أثارت حالةً من الحزن والصدمة بين الأهالي، الذين شاركوا على مدار اليومين الماضيين في عمليات بحثٍ واسعةٍ للعثور عليها.

وبحسب المصادر، بدأت خيوط الوصول إلى مكان الطفلة عندما لاحظ أحد الأشخاص القريبين من الموقع انبعاث رائحةٍ غريبةٍ بالقرب من أحد مخازن التبن، وعند تفقد المكان عُثر على جثمان الطفلة داخل المخزن.

وأضافت المصادر أن أسباب الوفاة وملابساتها لا تزال غير معروفة، في انتظار ما تسفر عنه التحقيقات والإجراءات المختصة.

وكان أهالي بلدة غباغب أطلقوا حملةَ بحثٍ واسعةً عقب اختفاء الطفلة، حيث تشكلت مجموعاتٌ وفرقٌ أهليةٌ للبحث عنها، بالتزامن مع مناشداتٍ لكل من يملك أي معلومات يمكن أن تسهم في تحديد مصيرها، قبل أن تنتهي عمليات البحث بالعثور على جثمانها.

سوريا.. تمزيق صور الفنان حسام جنيد في حمص بعد الإعلان عن حفله الفني

أقدم عدد من الشبان في مدينة حمص وسط سوريا على تمزيق صور الفنان حسام جنيد التي عُلّقت في شوارع المدينة، عقب الإعلان عن إقامة حفلٍ فنيٍ له في المحافظة.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة على منصات التواصل الاجتماعي شبانًا وهم ينزعون الملصقات الدعائية الخاصة بالحفل، ويرددون عباراتٍ تعترض على استضافة الفنان.

وجاءت الاعتراضات على خلفية مواقف الفنان حسام جنيد المؤيدة للنظام السوري السابق، وفق ما أظهرته منشورات وتعليقات متداولة عبر المنصات الاجتماعية.

وأظهرت المقاطع المتداولة قيام عددٍ من الأشخاص بإزالة الصور والملصقات المروجة للحفل، وسط انتقاداتٍ لاستضافة الفنان في المدينة بسبب مواقفه السابقة.

وتداولت صفحات محلية الواقعة على نطاقٍ واسع، فيما لم يصدر حتى الآن أي تعليقٍ رسميٍ من الجهات المنظمة للحفل أو من الفنان حسام جنيد بشأن الحادثة.

مصر.. ارتفاع ضحايا تصادم على طريق بنها – شبرا الحر إلى 4 وفيات و27 مصابًا

أفادت السلطات الطبية في مصر بارتفاع حصيلة ضحايا حادث التصادم الذي وقع على طريق بنها – شبرا الحر، إلى 4 وفيات وإصابة 27 آخرين، إثر اصطدام سيارة “ميني باص” بأخرى “ميكروباص” في الاتجاه المؤدي إلى العاصمة القاهرة.

وبحسب ما أوردته صحيفة صدى البلد، أدى التصادم العنيف إلى سقوط سيارة “الميكروباص” من أعلى الطريق الحر، ما أسفر عن سقوط الضحايا والمصابين.

وعقب تلقي البلاغ، توجهت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث، حيث نُقل المصابون إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية، بينما أودعت جثامين المتوفين في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كما دفعت الجهات المختصة بالمعدات والونشات اللازمة لرفع آثار الحادث وإزالة الحطام من الطريق، بهدف إعادة تسيير الحركة المرورية والحد من التكدسات.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وتحديد المسؤوليات الجنائية المرتبطة بالواقعة.

مصر.. ضبط فتاة بعد وفاة والدها المسن داخل شقته والتحقيقات تكشف ملابسات الحادثة

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على فتاة عقب وفاة والدها المسن داخل شقته، بعد أن كشفت التحريات وجود شبهة جنائية في الواقعة، وفقًا لما أوردته صحيفة الشروق.

وبحسب البلاغ الذي تلقته قوات الأمن، عُثر على المسن متوفى داخل شقته، وبالانتقال إلى مكان الحادث وفحص الجثمان، تبين وجود آثار كدمات على جسده، ما أثار الشكوك حول ملابسات الوفاة، ليُجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وأوضحت التحريات الأولية أن الأب كان يعاني من صعوبة في الحركة بسبب العجز وكبر السن، وأنه طلب من ابنته مساعدته في دخول دورة المياه، قبل أن تتطور الواقعة إلى اعتداءٍ عليه بالضرب، ما أدى إلى وفاته.

وأضافت التحريات أن الفتاة سحبت جثمان والدها إلى السرير، وغطت وجهه في محاولةٍ لإظهار أن الوفاة حدثت بصورةٍ طبيعية، قبل أن تكشف التحقيقات ملابسات الواقعة.

وجرى ضبط الفتاة والتحفظ عليها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق معها حول تفاصيل الحادثة.

زلزال بقوة 5.5 درجات يهز غربي إيران وسط رفع حالة التأهب ومتابعة ميدانية للأضرار

ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، مناطق في غربي إيران، وفق ما أعلن مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، وسط تحركات من الجهات المحلية لمتابعة الأوضاع وتقييم أي أضرار محتملة.

وأوضح المركز أن الزلزال وقع عند الساعة 03:48:53 بتوقيت غرينتش، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، مشيرًا إلى أن مركزه كان على بعد نحو 20 كيلومترًا جنوب مدينة جوانرود، وحوالي 59 كيلومترًا غرب شمال مدينة كهريز في غرب إيران.

ولم ترد حتى الآن معلومات رسمية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة تداعيات الهزة الأرضية.

ويأتي هذا الزلزال في وقت تشهد فيه إيران توترات أمنية وعسكرية متصاعدة، بالتزامن مع استمرار العمليات الأمريكية ضد أهداف داخل البلاد والتصعيد المرتبط بالمواجهة بين واشنطن وطهران، إضافة إلى استمرار الإجراءات البحرية الأمريكية في المنطقة.

وكانت محافظة خوزستان جنوب غربي إيران قد شهدت في وقت سابق هزة أرضية أخرى، دفعت السلطات المحلية إلى رفع مستوى التأهب لدى فرق الإغاثة والجهات التنفيذية.

وقال محافظ خوزستان سيد محمد رضا موالي زاده إنه أصدر تعليمات برفع الجاهزية الكاملة، مع التواصل مع مؤسسة الجيوفيزياء للحصول على أحدث البيانات المتعلقة بالنشاط الزلزالي، فيما بدأت فرق ميدانية عمليات مسح للمناطق المتأثرة بهدف تقييم الوضع على الأرض.

وتعد إيران من أكثر الدول عرضة للنشاط الزلزالي بسبب وقوعها على مناطق التقاء صفائح تكتونية نشطة، ما يجعل تسجيل الهزات الأرضية أمرًا متكررًا في عدد من مناطقها.

إصابة 9 أشخاص في إطلاق نار بولاية أريزونا والشرطة تحقق في الحادث

أصيب 9 أشخاص بجروحٍ خطيرةٍ إثر حادث إطلاق نار وقع في مدينة توسان بولاية أريزونا الأمريكية، وفقًا لما نقلته صحيفة “نيويورك بوست” عن قسم شرطة المدينة.

ووقع الحادث فجر الأحد عند نحو الساعة الثانية صباحًا بالتوقيت المحلي، عندما أطلق رجل النار على مجموعةٍ من الأشخاص في منطقة وسط المدينة، بحسب الصحيفة.

وأوضحت التقارير أن عناصر الشرطة التي وصلت إلى موقع الحادث استخدمت أسلحتها النارية تجاه المشتبه به خلال التعامل مع الواقعة.

وأضافت “نيويورك بوست” أن المصابين التسعة الذين تعرضوا لإطلاق النار نُقلوا إلى المستشفى وهم في حالةٍ حرجةٍ، فيما نقل المشتبه به أيضًا إلى المستشفى بحالةٍ حرجةٍ.

وتجري الشرطة المحلية تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادث، وتحديد دوافع إطلاق النار والظروف التي أدت إلى وقوعه.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالب كندا بدفع تعويضات عن دخان حرائق أونتاريو ويلوح برسوم جمركية

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كندا بدفع تعويضات للولايات المتحدة على خلفية تداعيات دخان حرائق الغابات في ولاية أونتاريو، والذي امتد إلى عددٍ من الولايات الأمريكية الحدودية، مؤكدًا أنه أبلغ رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بضرورة تكثيف جهود السيطرة على الحرائق.

وبحسب وكالة رويترز، قال ترامب إن دخان الحرائق الكثيف تسبب في تلوث الهواء وخلق مخاطر صحية لسكان عدة ولايات أمريكية، الأمر الذي دفع واشنطن إلى اتخاذ موقفٍ أكثر تشددًا تجاه أوتاوا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “لدي علاقة جيدة مع مارك كارني، لكن يجب علينا وقف الحرائق هناك، ربما ينبغي عليهم دفع بعض التعويضات لنا أو شيء من هذا القبيل، أو ينبغي لنا فرض بعض الرسوم الجمركية.”

وأضاف ترامب أن هذا الطرح يأتي في إطار الضغط على الجانب الكندي لتعزيز جهوده في احتواء حرائق الغابات والحد من آثارها العابرة للحدود.

وذكرت رويترز أن تصريحات ترامب جاءت بعد يومٍ واحدٍ من تهديده بفرض رسومٍ جمركيةٍ إضافيةٍ على السلع الكندية، باعتبارها وسيلةً للضغط على أوتاوا بسبب ما وصفه بعدم السيطرة على الحرائق التي أثرت في جودة الهواء داخل مناطق واسعة من الولايات المتحدة.

وأشارت الوكالة إلى أن الدخان الكثيف الناتج عن مئات حرائق الغابات في أونتاريو غطى منذ الخميس الماضي مساحاتٍ واسعةً من الولايات المتحدة، امتدت من منطقة الغرب الأوسط إلى الشمال الشرقي ووسط المحيط الأطلسي، ما دفع السلطات الأمريكية إلى إصدار تحذيراتٍ متكررةٍ للسكان تدعوهم إلى البقاء في منازلهم وتجنب التعرض للهواء الطلق قدر الإمكان.

وفاة البطل الأولمبي الياباني توشياكي فوشيمي بعد حادث مروع في سباق دراجات

توفي متسابق الدراجات الياباني توشياكي فوشيمي، الحاصل على الميدالية الفضية في أولمبياد أثينا 2004، عن عمر 50 عامًا، متأثرًا بإصابة خطيرة تعرض لها خلال حادث مروع في سباق ماتسوساكا كيرين.

وقالت جمعية الكيرين اليابانية إن فوشيمي تعرض للحادث خلال اللفة الأخيرة من السباق، بعدما انحرف عن مساره واصطدم بالسياج، ما تسبب في إصابته بجروح خطيرة في منطقة العمود الفقري.

وأضافت الجمعية أن البطل الياباني نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه فارق الحياة عند الساعة 10:15 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الأحد.

وأثار نبأ وفاة فوشيمي حالةً من الحزن بين جماهير رياضة الدراجات في اليابان، حيث نعاه عدد من المشجعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين مسيرته الرياضية الحافلة وإنجازاته التي ساهمت في رفع اسم بلاده عالميًا.

وكان فوشيمي قد حقق الميدالية الفضية في سباق السرعة للفرق للرجال خلال دورة الألعاب الأولمبية في أثينا عام 2004، إلى جانب زميليه ماساكي إينوي وتوموهيرو ناغاتسوكا.

ويُعد فوشيمي أحد أبرز نجوم رياضة “الكيرين” في اليابان، بعدما حقق 619 انتصارًا خلال مسيرته الاحترافية، ليترك بصمةً كبيرةً في هذه الرياضة التي تحظى بشعبية واسعة في البلاد.