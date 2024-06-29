جولة رقابة على الأغذية في حي الأندلس

أجرى مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، جولات تفتيشية على محال بيع اللحوم في بلدية حي الأندلس بالعاصمة طرابلس.

ووفق بيان صادر عن مركز الرقابة، استهدفت الجولات التأكد من مطابقة محال بيع اللحوم المواصفات القياسية الليبية والاشتراطات الصحية المطلوبة.

وأظهرت الصور التي نشرها المركز على صفحته الرسمية وجود حشرات في بعض المحال، وأدوات ملوثة وغير معقمة في محلات أخرى، واتخذت الاجراءات اللازمة بحق المخالفين.

وسبق أن سجل مركز الرقابة على الأغذية، في مارس الماضي، مخالفات جسيمة خلال حملة تفتيش على المطاعم والمقاهي في نفس الحي.