جولة صحية رفيعة المستوى في ترهونة ومسلاتة لتعزيز جاهزية المرافق الطبية

تنفيذًا لتوجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ومتابعةً لمخرجات اجتماعه الأخير مع أعيان مدينة ترهونة، أجرى وكيل وزارة الصحة والمكلف بمهام الوزير، الدكتور محمد الغوج، صباح اليوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، جولة ميدانية شملت مدينتي ترهونة ومسلاتة.

ورافقه في الجولة كلٌّ من رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية أحمد مليطان، ورئيس لجنة جهاز الإمداد الطبي أسامة الورغمي، وعدد من مديري الإدارات المختصة بالوزارة.

وشملت الجولة زيارة مستشفى ترهونة التعليمي، والعيادة المجمعة بترهونة، ومستشفى الداوون القروي، حيث تم الاطلاع على الاحتياجات الأساسية لهذه المرافق ومناقشة السبل الممكنة لتطوير أدائها.

كما تفقد الوفد مستشفى مسلاتة المركزي والمرافق الصحية الأخرى بالمدينة، مؤكداً التزام الوزارة بتوفير المستلزمات والمعدات الضرورية لضمان استمرارية وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الزيارة ضمن خطة وزارة الصحة الهادفة إلى تعزيز كفاءة القطاع الصحي وتلبية احتياجات المرافق الطبية في مختلف المناطق، بما يتماشى مع رؤية حكومة الوحدة الوطنية لتحسين مستوى الرعاية الصحية.