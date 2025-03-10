جولة مفاوضات جديدة بين روسيا وأمريكا.. أين ومتى ستعقد؟

كشفت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، عن “مفاوضات جديدة بين روسيا والولايات المتحدة في السعودية ستجري هذا الأسبوع”.

ونقلت “سي إن إن”، عن ما وصفته مصدر مطلع، أن “كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية سيعقدون اجتماعات منفصلة مع مسؤولين روس وأوكرانيين في السعودية خلال الأيام المقبلة”.

ويأتي ذلك بعد جولتين من المباحثات بين الوفدين الروسي والأمريكي في السعودية وتركيا منذ فبراير الماضي، “نوقشت خلالهما قضايا العلاقات الثنائية والأمن الاستراتيجي والتسوية في أوكرانيا”.

وفي وقت سابق، “أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن هناك “اجتماعات كبيرة” مزمع عقدها في السعودية ستشمل روسيا وأوكرانيا، معربا عن تفاؤله بإمكانية تحقيق تقدم في جهود إنهاء الأزمة الأوكرانية”.

هذا وبحسب “سي ان ان”، “سيضم الوفد الأوكراني رئيس مكتب الرئاسة أندريه يرماك، ووزير الخارجية أندريه سيبيغا، ووزير الدفاع روستم عميروف، بينما سيمثل الجانب الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز بالإضافة إلى ويتكوف”.