جولة ميدانية على عدد من المراكز الصحية في مدينة بنغازي

قام مدير إدارة الخدمات الصحية – بنغازي أ.ناصر الكاديكي صباح اليوم السبت الموافق 21 أكتوبر 2018م برفقة المدير المساعد د. وسام الدرسي، ومدير مكتب الخدمات الطبية أ.أحمد الكيلاني، ومدير مكتب التفتيش والمتابعة ببنغازي الكبرى المكلف أ. محمد العبيدي.

قاموا بجولة ميدانية على عدد من المراكز الصحية في مدينة بنغازي وذلك لمتابعة سير العمل والاطلاع على الخدمات التي تقدم بهذه المرافق.

حيث شملت الجولة المراكز الصحية راس اعبيدة والفويهات وقاريونس، وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التفقدية التي تقوم بها الإدارة للوقوف بشكل مباشر على جميع العيادات والمراكز والوحدات الصحية التابعة لإدارة الخدمات الصحية بنغازي.

وتنفيذا للخطة المسبقة التي وضعتها الادارة والتي تهدف الي دعم وتفعيل برامج الرعاية الصحية الأولية بمدينة بنغازي ليساهم ذلك في وصول الخدمات الطبية للمواطن بشكل سلس ومباشر ولتخفيف العبء على المستشفيات العامة والمراكز الطبية في المدينة.