أجرت غرفة الطوارئ جولة ميدانية لمتابعة أعمال فتح مسار وادي المجينين باتجاه البحر ومجرى عدد من الأودية التي استهدفتها شركة الخدمات العامة طرابلس ضمن حملة تنظيف واسعة.

وبحسب ما أفادت الصفحة الرسميةة لحكومة الوحدة الوطنية، فقد وشارك في المتابعة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورئيس شركة الخدمات العامة، وعميد بلدية أبو سليم، بالإضافة إلى عدد من أعضاء غرفة الطوارئ.

وأكد عميد بلدية أبو سليم أن منسوب المياه في وادي المجنين أصبح تحت المعدل الطبيعي، وذلك بفضل أعمال الصيانة وفتح المسارات التي قامت بها وزارة الموارد المائية.

من جانبه، أوضح وزير الدولة متابعة رئيس الوزراء لأعمال غرفة الطوارئ الرئيسية، مشيرًا إلى توجيهاته بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة.

كما أصدر رئيس الوزراء تعليماته لوزارة الشؤون الاجتماعية لتقديم الدعم العاجل للعائلات المتضررة، وتوفير أماكن إقامة مناسبة لمن غادروا منازلهم.