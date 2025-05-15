طرابلس تحت المتابعة.. جولة أمنية لتعزيز الجاهزية وفرض النظام

أجرى مدير إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اللواء عبد الحكيم الخيتوني، مساء اليوم الخميس، جولة ميدانية داخل العاصمة طرابلس، لمتابعة سير عمل الدوريات الأمنية التابعة للإدارة، إضافة إلى دوريات إدارة حماية الشخصيات، وقسم شرطة النجدة بمديرية أمن طرابلس.

وتركّزت الجولة على نقاط التمركز وخطوط التماس في عدد من مناطق العاصمة، حيث أشرف اللواء الخيتوني ميدانيًا على تنفيذ المهام، واطّلع على مستوى الجاهزية والانضباط لدى العناصر المنتشرة.

وتأتي هذه المتابعة في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على النظام العام، وتعزيز الاستقرار الأمني، وتنفيذ الترتيبات الأمنية المنبثقة عن اتفاق وقف إطلاق النار، بما يضمن حماية المواطنين وتأمين الأحياء السكنية.