جولة ميدانية لوزير التربية لمتابعة سير «امتحانات الثانوية»

واصلت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، متابعة سير امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي ميدانياً، حيث أجرى وزير التربية والتعليم الدكتور محمد القريو، صباح اليوم، جولة تفقدية داخل عدد من اللجان الامتحانية ببلدية تاجوراء، للاطلاع على مدى انتظام العملية الامتحانية والتأكد من تنفيذها وفق الخطة المعتمدة.

ورافق الوزير خلال الجولة مدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء بالوزارة الأستاذ مبروك امبارك، في زيارة هدفت إلى الوقوف على الأوضاع داخل اللجان والتأكد من تهيئة الظروف المناسبة للطلبة خلال فترة الامتحانات.

وشملت الجولة لجنتي مدرسة تاجوراء المركزية ومدرسة تاجوراء الشعبية، حيث تابع الدكتور محمد القريو سير الامتحانات ميدانياً، واطمأن على انتظام العمل داخل اللجان وانسيابية الإجراءات التنظيمية المتبعة، بما يضمن توفير بيئة مناسبة للطلبة لأداء امتحاناتهم بكل يسر وهدوء.

كما حرص الوزير على الاستماع إلى آراء عدد من الطلبة بشأن مستوى الأسئلة وطبيعة الامتحانات، واطلع على أبرز الملاحظات التي عرضتها إدارات اللجان والمشرفون القائمون على العملية الامتحانية، في إطار متابعة الوزارة المباشرة لمختلف الجوانب التنظيمية والفنية المرتبطة بالامتحانات.

وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد القريو أهمية الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، مشدداً على ضرورة تطبيق المعايير المعتمدة بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة في مختلف أنحاء البلاد.

وفي ختام جولته، أشاد الوزير بالجهود التي يبذلها المراقبون وإدارات المدارس والعاملون داخل اللجان الامتحانية، مثمناً مستوى التعاون والالتزام الذي أظهروه خلال هذه المرحلة، ومؤكداً أهمية استمرار العمل بنفس الوتيرة لإنجاح واحدة من أهم المحطات التعليمية في العام الدراسي.

كما أجرى وزير التربية والتعليم الدكتور محمد القريو، صباح اليوم، زيارة رسمية إلى مقر المجلس البلدي تاجوراء، رافقه خلالها مدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء بالوزارة، في إطار متابعة سير العملية التعليمية والاطلاع على أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات التربوية.

وخلال الزيارة، عقد الوزير اجتماعًا مع المسؤولين في المجلس البلدي، جرى خلاله بحث التحديات الراهنة التي تؤثر على قطاع التعليم داخل البلدية، حيث ناقش الجانبان أبرز المعوقات التي تعيق استقرار العملية التعليمية، مع التركيز على إيجاد حلول عملية قابلة للتنفيذ.

وتناول الاجتماع أيضًا احتياجات المؤسسات التعليمية داخل تاجوراء، خصوصًا ما يتعلق بأعمال الصيانة الدورية للمباني المدرسية، إلى جانب توفير التجهيزات الضرورية التي تضمن بيئة تعليمية مناسبة ومستقرة لكل من الطلاب والمعلمين.

وأكد الدكتور القريو خلال اللقاء على أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين وزارة التربية والتعليم والمجلس البلدي تاجوراء، بما يساهم في تحسين جودة التعليم وتطوير بيئة العمل داخل المؤسسات التعليمية، ورفع كفاءة الأداء التربوي على مستوى البلدية.

وكانت شرعت مديرية أمن طرابلس، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، في تنفيذ خطة أمنية شاملة لتأمين امتحانات إتمام مرحلة الشهادة الثانوية داخل نطاق اختصاصها، وذلك في إطار الحرص على توفير بيئة مناسبة وآمنة للطلبة.

وتشمل الخطة الأمنية تأمين محيط مراكز الامتحانات، وتنظيم حركة السير في الطرق المؤدية إليها، إضافة إلى تعزيز التواجد الأمني بشكل مباشر حول المقار التعليمية، بما يضمن انسيابية الحركة وتفادي أي ازدحام قد يؤثر على سير الامتحانات.

وأكدت المديرية أن هذه الإجراءات تأتي بهدف توفير أجواء هادئة ومستقرة تساعد الطلبة على أداء امتحاناتهم بكل طمأنينة ويسر، بعيدًا عن أي مؤثرات خارجية قد تعطل العملية الامتحانية.

كما أوضحت أن الخطة الأمنية مستمرة طوال فترة الامتحانات، مع تنفيذ إجراءات احترازية واستباقية تهدف إلى الحفاظ على الأمن والنظام العام، وضمان سير الامتحانات بشكل منظم داخل كافة المراكز.

ويأتي هذا التحرك في إطار الدور الأمني الداعم للعملية التعليمية، وتعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات التربوية، بما ينعكس إيجابًا على استقرار امتحانات الشهادة الثانوية في العاصمة طرابلس.