جونز هوبكنز.. «108» آلاف إصابة جديدة في العالم

على المستوى العالمي هناك خمسة ملايين و213 ألفا و557 حالة إصابة بكورونا والوفيات زادت إلى 338 ألفا و232 حالة.

ورصدت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية 108,4 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية ارتفاعا عن 106,1 في اليوم السابق، لتصبح بذلك الحصيلة 5 ملايين و213483 حالة.

وحسب الجامعة، التي تعتبر مرجعا في تتبع انتشار جائحة كورونا، فإن إجمالي الوفيات بلغ 338225، فيما تجاوز عدد المتعافين المليونين بأكثر من 58 ألف حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة الأولى عالميا من حيث حجم حالات الإصابة المؤكدة، حيث بلغ عدد حالات الوفاة بين الأمريكيين جراء الإصابة بالفيروس 96 ألفا و7 حالات لتتصدر أمريكا بذلك حالات الوفاة عالميا وتليها بريطانيا بنحو 5ر36 ألف ، ثم إيطاليا التي بها نحو 33 ألف حالة وفاة جراء فيروس كورونا .

وانتقلت البرازيل مع نحو 331 ألف إصابة إلى المركز الثاني عالميا من حيث عدد المصابين بعد الولايات المتحدة (مليون و601 ألف حالة)، متخطية روسيا (326,4 ألف).