جونسون: الوضع في ليبيا «مُشين» وحان الآوان لأن نتحرك

جونسون: الشعب الليبي عانى بما يكفي. [رويترز]

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن الشعب الليبي عانى بما يكفي، وحان الآوان لأن تتحرك بلاده إلى المستقبل.

وأضاف “جونسون” خلال تصريحات صحفية نقلتها وزارة الخارجية البريطانية عبر تويتر، أن ليبيا تعيش صراع بالوكالة تُديرها قوات خارجية، حسب قوله.

وتابع جونسون:

الصراعات بالوكالة تنتهي فقط حين تقرر الأطراف الخارجية التي تحركها أنها تريد إنهاءها.

وأشار إلى أن بلاده تدعو إلى وقف الحرب، وقال: