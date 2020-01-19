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جونسون: الوضع في ليبيا «مُشين» وحان الآوان لأن نتحرك

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 19 يناير 2020 - 21:26
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جونسون: الشعب الليبي عانى بما يكفي. [رويترز]

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن الشعب الليبي عانى بما يكفي، وحان الآوان لأن تتحرك بلاده إلى المستقبل.

وأضاف “جونسون” خلال تصريحات صحفية نقلتها وزارة الخارجية البريطانية عبر تويتر، أن ليبيا تعيش صراع بالوكالة تُديرها قوات خارجية، حسب قوله.

وتابع جونسون:

الصراعات بالوكالة تنتهي فقط حين تقرر الأطراف الخارجية التي تحركها أنها تريد إنهاءها.

وأشار إلى أن بلاده تدعو إلى وقف الحرب، وقال:

نقول للجميع بأن ذلك قد امتد أمده بما يكفي،، الوضع الحالي مشين، لكن حان الآوان لأن نتحرك ونوحد ليبيا تحت جهود الأمم المتحدة ووقف هذا السباق علي المواقع.

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