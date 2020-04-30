جونسون: بريطانيا تفادت «السيناريو الأسوأ» لتفشي الوباء

أفاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، بأن بلاده استطاعت تفادي “السيناريو الأسوأ” لتفشي وباء فيروس كورونا المستجد في البلاد، والذي أودى بحياة الآلاف.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن جونسون قوله في مؤتمر صحفي، إن عدد المرضى الذين يحتاجون لعناية مركزة بسبب مرض “كوفيد 19” آخذ في التراجع، مشيرًا إلى وصول إجمالي عدد الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس في بريطانيا إلى 26711 وفاة.

وأضاف: “أمامنا تحديات لم تشهدها بريطانيا من قبل بسبب كورونا، والجميع مسؤول في مواجهة التحديات التي فرضها الوباء. نتجاوز ذروة انتشار الوباء والسيناريو الأسوأ لم يحدث”.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني الذي عاد لاستئناف مهام عمله هذا الأسبوع بعد التعافي من “كوفيد 19″، أنه يجب التحقق من أن إجراءات فتح الاقتصاد لن تؤدي إلى عودة الوباء، مشيرًا إلى العمل على تطوير لقاح، لكن من غير المعروف متى سيحدث ذلك.

هذا وعاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى مقر الحكومة في العاصمة لندن استعدادا لمباشرة أعماله، الاثنين الماضي، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

ونصح جونسون في أول ظهور له بعد عودته للعمل، المواطنين بمواصلة الالتزام بتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن بلاده “بدأت بتحويل المسار في معركة التصدي لكورونا”.