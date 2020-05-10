جونسون: سيتم تخفيف بعض إجراءات العزل العام دون إلغائها

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، إنه لن يتم في الوقت الحالي إلغاء إجراءات العزل العام في البلاد، لكنه أشار إلى خطط لبدء تخفيف بعض الإجراءات تدريجيا بعد إغلاق معظم الاقتصاد لمدة تقارب سبعة أسابيع.

ونقلت وكالة “رويترز” عن جونسون قوله في خطاب أذاعه التلفزيون: “إنهاء إجراءات العزل العام هذا الأسبوع ليس الوقت المناسب.. بدلا من ذلك، نتخذ الخطوات الدقيقة الأولى لتعديل إجراءاتنا”.

وأضاف أنه اعتبارا من يوم الاثنين، سيتم تشجيع أولئك الذين لا يستطيعون العمل من المنزل بنشاط على الذهاب إلى العمل، كما سيُسمح للأشخاص بدءا من يوم الأربعاء بالتريض في الهواء الطلق بدون حد أقصى للمدة ما داموا يلتزمون بإرشادات التباعد الاجتماعي.

وتابع يقول: “يمكنك الجلوس تحت أشعة الشمس في متنزهك المحلي، ويمكنك القيادة إلى وجهات أخرى، بل ويمكنك ممارسة الرياضة ولكن فقط مع أفراد أسرتك”.

يأتي ذلك في حين، شهدت بريطانيا، اليوم الأحد، تراجعا ملموسا للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، حيث سجلت السلطات الصحية 269 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقارنة مع 346 أمس السبت.

وأفادت وزارة الصحية البريطانية بتسجيل 269 وفاة جديدة خلال اليوم الماضي ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا الفيروس إلى 31855 متوفيا.

ويُشير هذا الرقم إلى تراجع لافت لمعدل الوفيات اليومية بعد أن بلغ في إحصائية أمس السبت 346 حالة.

كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت بواقع 3923 حالة جديدة لتبلغ 219183.

وتحتل بريطانيا المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة في قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس من حيث عدد الوفيات والموقع الثالث من حيث حصيلة الإصابات المسجلة.

اقترح تصحيحاً