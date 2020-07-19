جونسون: لن نلجأ إلى إعادة فرض الحجر الصحي في البلاد

شّدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على رغبته في عودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد، بحلول أعياد الميلاد في ديسمبر المقبل.

وقال بوريس جونسون في تصريحات لصحيفة “ديلي تلغراف” اليوم الأحد، إن بلاده لن تحتاج لإغلاق آخر مرتبط بالحد من انتشار فيروس كورونا، وإنه لن يلجأ إلى إعادة فرض الحجر الصحي إلا كحل أخير لاحتواء وباء كورونا،

وأضاف جونسون: “الأمر (الإغلاق العام) أشبه بالردع النووي، بالتأكيد لا أريد استخدامه. ولا أعتقد أننا سنجد أنفسنا في مثل هذا الموقف مرة أخرى”.

وتأتي تصريحات جونسون في الوقت الذي أثار العالم خشية من موجة وبائية ثانية جراء فيروس كورونا المستجد.

وتعد بريطانيا من أكثر الدول تضررا من الجائحة، بتسجيلها أكثر من 45 ألف وفاة، وهي أعلى حصيلة في أوروبا.

وذكر باحثون من أكاديمية العلوم الطبية البريطانية من المحتمل أن تتعرّض بريطانيا لموجة جديدة محتملة من إصابات فيروس كورونا هذا الشتاء، وهي الموجة التي قد تؤدي إلى وفاة ما يصل إلى 120 ألف حالة في المستشفيات خلال الفترة من سبتمبر وحتى يونيو.