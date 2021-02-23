جونسون: يجب أن نتعايش مع كورونا كما الإنفلونزا

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اعتبر أنه يتعين على الناس التعايش مع فيروس كورونا كما تعايشت مع الإنفلونزا على المدى الطويل. وفقا لرويترز.

وأفاد جونسون في كلمة أمام البرلمان: يتعين على الناس التعايش مع فيروس كورونا على المدى الطويل مثلما يفعلون تماما مع الإنفلونزا في ظل توافر لقاح”.

وأضاف أنه “لا توجد مشاكل في الإمدادات تؤثر على الجرعات في الوقت الراهن”.

وتابع: “السبب الوحيد الذي يجعلني أستطيع قول إننا لا بد أن نتعلم التعايش مع كورونا كما نعيش مع الإنفلونزا على المدى الطويل، هو بالطبع لأن لدينا هذا البرنامج للتطعيم والقدرة على تطوير لقاحاتنا”.