جونسون يلتقي رئيسة «المفوضية الأوروبية»

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 9 ديسمبر 2020 - 07:44 نُشر: الأربعاء، 9 ديسمبر 2020 - 07:44
دولي
AFP
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يلتقي مساء اليوم الأربعاء في بروكسل رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لاين، في محاولة لإنقاذ المفاوضات المتصلة بمرحلة ما بعد بريكست.

وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية إن “رئيس الوزراء سيتوجه غدا إلى بروكسل لمأدبة عشاء مع فون دير لاين لمواصلة المباحثات حول العلاقات المقبلة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي” وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

فيما كتبت فون دير لاين على “تويتر” أنها تتطلع لاستقبال رئيس الوزراء البريطاني “لمواصلة المحادثات حول اتفاق الشراكة”.

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