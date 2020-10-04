«جونسون» ينصح ترامب كيف يتعامل مع الإصابة بفيروس كورونا

رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وجه النصح إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، في كيفية التعامل مع الإصابة بفيروس كورونا، التي كان قد أصيب بها هو نفسه.

وقال جونسون في مقابلة مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية BBC :”أنا على يقين من أن ترامب سيصبح على ما يرام. إنه يحصل على أفضل رعاية ممكنة… هو فقط بحاجة إلى أن يتبع نصائح الأطباء، إنه يتلقى نصائح طبية رائعة”.

وأصيب جونسون نفسه بكورونا المستجد في أواخر مارس الماضي ودخل المستشفى لمدة أكثر من أسبوع، وقضى 3 ليال في وحدة العناية المركزة، وقال إنه تعافى تماما ولا يعاني مما يُعرف باسم أعراض كوفيد الممتدة، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.