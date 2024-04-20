جون أفريك: ليبيا تقترب من مستويات 2011 في إنتاج النفط

كشفت مجلة جون أفريك الفرنسية، أن ليبيا تصدرت الدول الإفريقية المنتجة للنفط خلال شهر مارس الماضي، لتقترب من مستويات إنتاج ما قبل عام 2011.

وقالت المنظمة, في تقرير لها إن إنتاج ليبيا من الخام يقترب من 1.6 مليون برميل يوميا، وهو ما كانت عليه في يناير من عام 2011.

وذكرت المجلة في تقرير لها، أن بلوغ ليبيا معدل إنتاج 1.24 مليون برميل يوميا في مارس، فاجأ منظمة الدول المنتجة للنفط “أوبك” الأمر الذي مكن البلاد من احتلال المركز الأول أفريقيا، متقدمة على نيجيريا التي تواجه صعوبات اقتصادية.

وأشارت المجلة إلى أن هناك آمالا بانتعاش الإنتاج رغم المشاكل التي واجهتها ليبيا، مثل إغلاق مواقع النفط الرئيسة، كان آخرها حقل الشرارة، ما اضطر المؤسسة إلى إعلان القوة القاهرة قبل استئناف العمل به بعد أسبوع من المفاوضات.