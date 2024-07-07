«جون سينا» يُعلن اعتزاله عالم المصارعة

أعلن المصارع والممثل الأميركي «جون سينا» اعتزاله رسميًا منافسات المصارعة العالمية الترفيهية «WWE» بعد مسيرة حافلة بالإنجازات.

وأكد سينا، البالغ من العمر 47 عامًا، أن آخر منافساته ستكون في عام 2025، وذلك خلال حدث “المال في البنك” في تورونتو، كندا.

وأعرب نجم المصارعة عن امتنانه للجمهور الذي دعمه طوال مسيرته الممتدة لأكثر من عقدين، والتي شهدت تحقيقه لقب بطل العالم 16 مرة.وبعد إعلانه ظلت الجماهير تردد هتافات «شكراً لك سينا».

وذكر موقع «سكاي نيوز» أن المصارع الأميركي قال للجماهير: “شكراً لكم على السماح لي باللعب لسنوات عديدة”.«جون سينا»، الذي انضم إلى WWE في عام 2001، ليس مجرد مصارع محترف، بل هو أيضًا ممثل شارك في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، بما في ذلك “The Marine” و “Trainwreck” و “The Suicide Squad” و “Fast and Furious 9” و “Peacemaker”.